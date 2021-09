L’autunno è alle porte e sta per portare con sé tutte le abitudini piacevoli tipiche di questo periodo.

Cioccolata calda, serate di fronte al camino, cene con gli amici ed anche in cucina i piaceri non mancano.

Ci sono molti alimenti di stagione che sono quasi pronti per tornare sulle nostre tavole con tante ricette golose.

Fichi, uva, pere sono solo alcuni dei prodotti della terra che possiamo gustare in questi mesi.

Tra questi c’è un frutto di stagione molto amato ma per i celiaci è ottimo tutto l’anno per un motivo ben preciso che tra poco sveleremo.

Cucinato spesso arrosto, si presta in realtà a molte preparazioni e la farina che ne deriva è un grande alleato di chi teme il glutine.

Stiamo parlando della castagna.

Frutto tipico dei mesi di settembre e ottobre, è caratterizzato da un gusto dolciastro e da una consistenza farinosa.

Si trovano spesso in commercio con il nome di marroni ma si differenziano da questi per le dimensioni, decisamente più contenute, e per la forma rotondeggiante.

Basta arrostirle sul fuoco o nel forno per avere una delle pietanze più amate della stagione fredda: le caldarroste.

Anche bollite o essiccate sono ottime, ed hanno dalla loro una lunga lista di proprietà benefiche per l’organismo.

Ciò che però le rende speciali è il loro uso consigliato alle persone che soffrono di celiachia.

In particolare, uno dei derivati che se ne può ricavare è un grande alleato per chi soffre di questo disturbo, ed è la farina di castagne.

I celiaci ringraziano

Se il mercato dei prodotti senza glutine è sempre più fornito, d’altro canto ci sono molti alimenti che ne sono naturalmente ricchi. Molti di questi purtroppo non possono essere trattati con metodi industriali.

Non è questo il caso, però, delle castagne, perfette per delle ottime ricette gluten free.

La farina di castagna è ricca di numerosi nutrienti, vitamine del gruppo B, sali minerali come calcio e potassio.

Si presta a ricette davvero deliziose, sia dolci che salate, che possono mettere d’accordo tutti sia sul piano del gusto che della nutrizione.

Questo tipo di farina, che si può anche preparare in casa, è facilmente reperibile nei supermercati più forniti.

L’unica accortezza, in caso di intolleranza al glutine o vera e propria celiachia, è quella di accertarsi che si tratti di farina di castagne pura, senza l’aggiunta di altri farinacei.

Non resta altro che mettersi ai fornelli e sperimentare.