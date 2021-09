Tutti vogliamo tenere in casa delle piante da appartamento rigogliose e in salute. Ma l’inizio dell’autunno è un periodo particolarmente delicato per le nostre piantine. Oltre al cambio di stagione infatti, le piante che hanno trascorso l’estate all’esterno devono ora essere ritirate in casa. Un cambio di ambiente, di temperatura e di esposizione alla luce può essere traumatico per le nostre piante. È per questo che proprio a settembre le piante da appartamento hanno bisogno di un piccolo aiuto in più, per rimanere rigogliose e in salute durante tutta la stagione fredda. Si tratta di un trucco semplicissimo, che ci garantirà piante in salute durante tutto l’inverno. Vediamo di che cosa si tratta.

Per piante in vaso rigogliose tutto l’inverno basta usare questo semplice trucco a settembre

Ma di quale trucco stiamo parlando? È semplice: per delle piante rigogliose tutto l’inverno basta una concimazione prima di ritirarle in casa in autunno. In questo modo, le nostre piantine avranno una marcia in più per affrontare i grandi cambiamenti di settembre. Ma non stiamo parlando di una concimazione qualsiasi. A settembre ci vuole una concimazione più ‘delicata’. L’ingrediente migliore che va bene per la maggior parte delle piante da appartamento è lo stallatico. Si tratta di un concime assolutamente naturale disponibile in tutti i vivai, e che saprà dare un aiuto prezioso alle nostre piante.

Proprio così, per piante in vaso rigogliose tutto l’inverno basta usare questo semplice trucco a settembre. Ma vediamo come metterlo in atto.

Mischiamo acqua e stallatico per concimare le nostre piantine

Ma come si usa lo stallatico? Si tratta di un concime molto semplice da usare, soprattutto se lo mescoliamo all’acqua. Prendiamo una vecchia bottiglia di plastica, e mettiamoci dentro circa due cucchiai di stallatico. Poi riempiamo la bottiglia con dell’acqua a temperatura ambiente e agitiamola con forza fino a quando lo stallatico non si sarà sciolto nell’acqua.

Ora non ci rimane che darlo da bere alle nostre piantine. Versiamolo direttamente nel vaso, non nel sottovaso, in modo che permei alla perfezione il terreno della pianta in vaso.

Il momento migliore per concimare le piante è al mattino o alla sera, specialmente se le nostre piantine sono molto esposte alla luce.

Con questo piccolo aiuto le nostre piante resteranno rigogliose per tutto l’inverno.