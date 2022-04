Lo yogurt è un alimento molto consumato non solo per il gusto ma anche per la sua particolarità. In effetti è molto utile al nostro organismo per aiutare a ristabilire l’equilibrio intestinale grazie ai probiotici, prebiotici e fermenti lattici. Tutti elementi che possono favorire la buona salute del nostro organismo regolando i milioni di microrganismi che si trovano nel tratto gastrointestinale.

Ma dopo aver gustato questo fantastico ed utilissimo yogurt, sarebbe un vero e proprio errore madornale dover buttare via i vasetti. In effetti, sono davvero un’ottima risorsa per poter realizzare moltissime creazioni che conquisteranno il cuore di tutti. Senza contare che possono arredare la casa con idee super innovative che aiutano a risparmiare anche qualche soldo.

Come realizzare una decorazione con un semplice contenitore di vetro

Grazie a questa bellissima invenzione di riciclo creativo si potrà costruire un piccolo capolavoro. Un idea originale da poter esporre sia all’interno dell’appartamento ma anche all’esterno per abbellire terrazze e giardini. Un tocco shabby chic che si sposa molto bene con un angolo green ricco di colori da sfruttare soprattutto le sere in estate.

I vasetti in questione sono quelli dello yogurt e non in plastica, ma in vetro. Un po’ come per i barattoli, che si possono sfruttare con mille idee, anche per questo tipo di vasetto c’è un’idea originale pronta per essere realizzata.

Si sta parlando di un meraviglioso lampadario davvero unico e facilissimo da realizzare. Ideale da posizionare in un punto strategico della casa magari per arredare una zona scoperta. Oppure all’esterno da appendere sotto a un pergolato o un albero come per questa stupenda creazione fatta con una vecchia damigiana di vetro.

È un errore madornale buttare i vasetti dello yogurt quando si potrebbero utilizzare per creare questa fantastica idea romantica

Dopo aver raccolto diversi vasetti di yogurt, questi potranno essere riciclati in questa semplicissima creazione. In pochi e semplici passaggi si potrà realizzare un piccolo o grande lampadario in base a quanti barattoli abbiamo a disposizione. Occorrerà un ramo d’albero non dritto o un piccolo fusto ramificato, del fil di ferro, qualche piantina cascante e qualche candela.

Iniziare col prendere i vasetti che dovranno essere avvolti nella parte superiore da un anello di fil di ferro. Questo servirà a sorreggere il vasetto. Poi potrà essere agganciata una piccola asticella piegata ad U come per una classica lanterna. Procedere in questo modo fino a quando non saranno terminati i vasetti.

Selezionarne alcuni dove potrà essere inserita una candela e il restante del terreno con delle piccole piante cascanti. Ed infine per ogni vasetto creare un gambo teso sempre con il fil di ferro da poter agganciare al ramo. La scelta del fil di ferro in questo caso è ideale per non rovinare il lampadario quando c’è un po’ di vento.

