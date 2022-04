“Subito dopo la guerra non avevamo davvero nulla e ci sembrava di essere ricchi con un piatto di minestra per tutta la famiglia”. Come dimenticare questa frase che ci sentivamo raccontare dalla nonna, col viso che le si riempiva ancora di lacrime. Passano gli anni e l’uomo sembra però non aver capito gli orrori e le conseguenze della guerra. Ma questo è un altro discorso. Per fortuna lontano dalla spensieratezza di questo piatto della tradizione napoletana che sta travolgendo le tavole di tutto il Mondo. Pochissimi ingredienti e comuni nelle nostre case per questa pasta che conquisterà anche i cuori e le gole di tutti i familiari.

Dalla miseria delle tavole al successo dei nostri giorni

Potremmo veramente dire che “Gli spaghetti alla puveriello” si sono lasciati alle spalle la loro umile origine per diventare famosi. Vediamo gli ingredienti di questa splendida pasta che con la sua semplicità si rivelerà una vera e propria sorpresa:

400 grammi di spaghetti;

5 uova medie/8 piccole;

olio extravergine d’oliva;

60/70 grammi di formaggio Pecorino o Parmigiano grattugiato;

sale;

peperoncino macinato.

Nato come piatto povero del dopoguerra ecco la ricetta tutta italiana che sta conquistando il Mondo con 2 soli e semplici ingredienti

Ecco il procedimento semplice e veloce per portare in tavola questa pasta così piacevole:

mettiamo a bollire sul gas una pentola capiente con tanta acqua;

prendiamo una padella e scaldiamo l’olio, mettendo le uova e friggendole;

una volta che gli albumi si saranno rappresi, saliamole;

scoliamo la pasta al dente e mantechiamola col formaggio, ricordandoci di usare dell’acqua calda della cottura per non seccare lo spaghetto mentre lo mescoliamo;

mettiamo gli spaghetti in una zuppiera, spolverandoli con del peperoncino macinato e disponendo sopra le uova.

In tutto il Mondo

Nato come piatto povero del dopoguerra, questi spaghetti esportati all’estero dai nostri chef si stanno ritagliando delle nicchie importanti. Grazie anche alle migliaia di ristoratori italiani in tutto il Mondo, che ogni giorno deliziano i palati della gente con piatti come questo.

Una spettacolare frittata di spaghetti con gli avanzi

Se non abbiamo problemi di colesterolo e siamo poi disposti a fare una bella corsetta, ecco l’idea giusta per riutilizzare gli avanzi di questo piatto. Una bella frittata, unendo magari un paio di verdure avanzate e creando un piatto di recupero dai mille sapori.

