Con solo 3 ingredienti si potranno preparare questi favolosi e croccanti nidi di pasta perfetti per una cena coi fiocchi

Ecco come tingere di gusto un aperitivo o un semplice pasto in famiglia o con gli amici con questa meravigliosa creazione assolutamente da provare. Con solo 3 ingredienti si potrà preparare un fantastico piatto da poter servire così o ancora meglio, da farcire con qualche rimanenza di salumi, formaggi, verdure o molto altro.

Una preparazione facilissima e anche molto veloce che si sposa perfettamente con il periodo pasquale. Non a caso, parliamo di nidi di pasta che possono accompagnare ad esempio un uovo in camicia o sodo cotto e posizionato al centro.

Ma la cosa più interessante è che si possono anche cambiare gli ingredienti e realizzarli al posto del dolce. Quindi si alla pasta, alle uova e poi tanto zucchero a velo per amalgamare ed infine una buonissima crema da posizionare al centro o immergerli direttamente nel cioccolato di copertura.

Insomma una ricetta molto versatile che potrà garantire un discreto successo senza spendere una fortuna.

Ingredienti

circa 320 gr di vermicelli o spaghetti;

3 uova;

parmigiano reggiano;

olio di semi;

sale;

pepe.

Procedimento

Iniziare la preparazione dalla pasta che dovrà essere cotta in acqua bollente e salata. Fare attenzione a non far cuocere oltre perché se la pasta non sarà al dente la ricetta non avrà lo stesso risultato. Arrivati al giusto punto di cottura, scolarli.

Nel frattempo prendere le uova e montarle per bene con l’aiuto di una forchetta o anche una frusta. Aggiungere una spolverata di parmigiano, di pepe e un pizzico di sale ed amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi prendere la pasta oramai scolata ed amalgamarla per bene.

Adesso non resta che passare alla cottura vera e propria. Quindi prendere una padella, aggiungere l’olio di semi di girasole o di arachidi e non appena sarà bollente aggiungere un nido di spaghetti. Questi dovranno essere arrotolati al momento aiutandosi con un classico mestolo da brodo e un forchettone. In questo modo non sarà difficile poter creare tanti piccoli nidi di pasta della stessa dimensione e dalla forma perfetta.

Fare attenzione alla cottura che dovrà un po’ bruciacchiare la pasta esterna creando un gioco di colori e sapore incredibile. Subito dopo la cottura lasciar scolare i nidi di pasta su carta assorbente e far raffreddare per qualche minuto.

