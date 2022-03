Durante la spesa giornaliera capita spesso di acquistare un prodotto in un barattolo di vetro. Basti pensare al barattolo della marmellata, della Nutella, dei piselli, delle olive e così via. In commercio ci sono tantissimi prodotti conservati nel vetro che quando arrivano a casa, dopo averne consumato il contenuto, vengono cestinati.

Questo passaggio viene fatto senza pensare che quel contenitore può essere riciclato con creazioni straordinarie e anche di design senza neanche spendere 1 euro.

Come decorare la casa con un semplice contenitore di vetro

I barattoli in vetro sono un ottimo oggetto per poter realizzare dei soprammobili belli e anche utili. Basta immaginare che questi possono essere utilizzati come terrario o con la tecnica dell’idrocoltura. Anche l’orchidea può essere coltivata in questo modo, quindi ne vale veramente la pena provare a far crescere la nostra pianta nel barattolo di vetro. Del resto anche una vecchia damigiana di vetro può essere rispolverata e riutilizzata per arredare casa con un’idea davvero brillante.

Insomma, con un po’ di ingegno e di fantasia, sorprendiamo tutti realizzando con un barattolo di vetro che normalmente è da cestinare, delle creazioni di design e alla moda.

Sorprendiamo tutti realizzando con un barattolo di vetro queste spettacolari creazioni senza spendere 1 euro

Una delle idee più apprezzate ed utili è quello di creare un dispenser porta sapone. Basterà prendere un barattolo con il tappo, decorarlo o lasciarlo neutro. Fare un foro sul tappo della dimensione ideale per poter applicare l’erogatore del vecchio dispenser ed incollarlo con la colla a caldo.

Ovviamente ogni barattolo di vetro può essere utilizzato anche come recipiente per tenere in ordine ogni cosa. Come ad esempio un portamatite o per contenere zucchero, caffè o anche delle spezie.

Ma se si vuol decorare il davanzale della finestra o una mensola della casa con un tocco chic, si potrà piantare qualche erba aromatica o anche una semplice pianta cascante come l’edera. Ma se di vuol puntare sul trend del momento, questa piccola pianta dalla forma romantica è perfetta per essere coltivata in un piccolo vasetto.

Anche in bagno si potrà portare un tocco di design con dei barattoli decorati con all’interno sabbia e conchiglie per metà del volume e l’altra metà una piccola candelina. Il giusto tocco per poter profumare anche il bagno inserendo qualche goccia di essenza profumata.

Altro esperimento che vi farà fare un figurone d’estate sono le lanterne e le candele alla citronella. Per realizzare quest’ultime, basterà il liquido alla citronella che si può acquistare anche dal ferramenta insieme alla cordino che dovrà spuntare dal coperchio con un foro a misura.