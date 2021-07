Grandi notizie per i milioni di amanti della birra sparsi in tutto il mondo. Oltre a essere un ingrediente per i dolci e un toccasana contro i problemi respiratori, la birra può ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. A confermarlo una recentissima ricerca dell’University College di Londra. Secondo lo studio 105 grammi di alcool a settimana, ovvero circa sei pinte di birra, prevengono gli attacchi di cuore. É arrivato il momento di rivedere un antico proverbio: non una mela ma una pinta al giorno toglie il medico di torno.

Lo studio inglese sulle proprietà della birra

I promotori dello studio inglese, guidati da Chengyi Ding, hanno analizzato il rischio di infarto, ictus e altre patologie gravi di circa 50mila persone. Tutte con problemi lievi all’apparato cardiocircolatorio. Ogni partecipante alla ricerca ha indicato il proprio consumo medio di alcool.

I ricercatori hanno incrociato le dichiarazioni con i dati di alcuni studi precedenti e hanno fatto una scoperta davvero curiosa. Chi beve circa 15 grammi di alcool al giorno ha meno probabilità di incappare in un episodio grave rispetto a chi non beve. Le persone che bevono 62 grammi ogni giorno non hanno un rischio maggiore.

I “migliori” sono coloro che si fermano a 6-8 grammi ogni 24 ore. Per loro il pericolo di infarto e ictus si riduce di circa il 50% rispetto a quello degli astemi.

Non una mela ma una pinta al giorno toglie il medico di torno: attenzione a non esagerare

Sono stati gli stessi protagonisti dello studio a mettere in guardia da un consumo eccessivo di birra. Chi soffre già di patologie molto gravi dovrebbe infatti ridurre la quantità di alcool giornaliera. Discorso molto simile per chi è affetto da problemi cardio-circolatori. Anche per loro il consiglio è di non eccedere.

La birra, così come le altre bevande alcoliche, può causare problemi al fegato e al cervello se assunta in dosi eccessive. Per questo è sempre meglio seguire i consigli degli esperti che indicano come quantità massima consentita circa 0,75 cl di birra al giorno. Fanno circa 20-30 grammi di alcool. Ne bastano decisamente meno per ridurre i rischi di infarto, aritmia e ictus.