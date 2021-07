Con una serie di rialzi e ribassi controllati il titolo si sta lanciando verso traguardi incredibili. Perciò con un movimento da manuale le azioni Tod’s potrebbero nei prossimi mesi triplicare il loro valore.

Andiamo per gradi.

Dopo il report di gennaio, nel quale evidenziavamo come il superamento di area 24 euro fosse un segnale molto bullish, il titolo Tod’s ha avuto una performance che lo ha portato a raggiungere area 65 euro. Le azioni, quindi, hanno guadagnato circa il 200% in pochi mesi con i nostri sistemi che hanno sfruttato tutto il movimento.

Il rialzo, però, era atteso al capolinea in area 60 euro (vedi linea continua rossa sul grafico). Per cui, dopo un piccolo overshooting fino in area 65 euro è iniziato un movimento ribassista che ha portato le quotazioni verso il loro obiettivo naturale in area 50 euro. Due movimenti da manuale.

Poiché non c’è due senza tre, anche il prossimo rialzo potrebbe essere da manuale e vedere raggiungere la massima estensione del rialzo che si trova in area 170 euro. In questo caso il titolo Tod’s andrebbe incontro a un rialzo di oltre il 200%.

Ma cosa deve succedere affinché anche il terzo movimento, al rialzo questa volta, possa completarsi nel migliore dei modi?

La risposta è nel grafico, dove vediamo una resistenza intermedia in area 65,8 euro (linea tratteggiata verde) superata la quale in chiusura di settimana, le azioni Tod’s potrebbero decollare verso gli obiettivi indicati dalle linee continue verdi.

Non ci resta, quindi, che attendere le prossime settimane.

Dal punto di vista degli analisti, però, l’investimento su Tod’s non è consigliabile. Il consenso medio, infatti, è alleggerire con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Con un movimento da manuale le azioni Tod’s potrebbero nei prossimi mesi triplicare il loro valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 28 luglio a quota 53,25 euro in rialzo del 1,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale