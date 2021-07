Con l’arrivo del caldo si ha meno voglia di cucinare. Ma, per non rinunciare ad un dolce facilissimo, che costa poco e che si prepara in poco tempo abbiamo deciso di condividere con i nostri Lettori questa ricetta. Ebbene soffice e leggera la mousse allo yogurt è il dolce rinfrescante che si prepara in pochi minuti. Abbiamo bisogno solo di 4 ingredienti, vediamo quali sono.

Ingredienti

120 g di yogurt bianco naturale;

130 g di panna liquida fresca;

1 foglio di gelatina;

35 g di zucchero a velo.

Per cominciare riempiamo a metà una ciotola di acqua fredda. Mettiamoci in ammollo il foglio di gelatina. Lasciamolo per 10 minuti. Nel mentre montiamo a neve la panna. In questo articolo abbiamo svelato tutti i segreti per farlo senza errori ed in pochissimo tempo. Incorporiamo lo zucchero a velo poco alla volta. Quando i due ingredienti saranno ben montati insieme aggiungiamo lo yogurt. Questa operazione va fatta con movimenti delicati. Girando dal basso verso l’alto incorporeremo aria al composto. In questa maniera non solo non rischiamo che la panna si smonti, ma otterremo anche una mousse spumosa e leggera.

Versiamo un cucchiaio di quanto preparato in una pentola. Poi aggiungiamo la gelatina ben strizzata. Facciamo cuocere a fuoco per qualche minuto girando continuamente. Quindi lasciamo stiepidire un pochino. Versiamola poi sul composto e giriamo bene. Dunque copriamo il tutto con della pellicola trasparente. Teniamo a riposare 5 minuti a temperatura ambiente. Poi mettiamo il tutto in frigorifero. Lasciamolo per una ventina di minuti almeno.

Divertenti e golose varianti

Utilizzando questa ricetta come base possiamo sbizzarrirci arricchendola con ciò che più amiamo. Dunque aggiungiamo delle gocce di cioccolato, oppure delle more o dei frutti di bosco. Oppure optiamo per la frutta di stagione quindi incorporiamo una pesca tagliata a tocchetti o del melone. Basterà solo un cucchiaio di polvere di cacao amaro per trasformarla in una mousse al cioccolato leggera e con poche calorie.

