Non tutti lo sanno ma bastano 24 h per disintossicare, sgonfiare e rigenerare il nostro corpo. Per ritrovare quella sensazione di benessere e sentirsi subito più sgonfi e pieni di energia, infatti, non serve sottoporsi a diete drastiche e lunghe.

Ovviamente, l’alimentazione andrà corretta ma una serie di abitudini pratiche e veloci durante la giornata riusciranno ad apportare dei benefici straordinari in poche ore.

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere” diceva Jim Rohn.

Prendersi cura del proprio benessere psico-fisico, infatti, resta una delle priorità indiscusse della nostra esistenza.

É sorprendente come queste semplicissime azioni disintossicano l’organismo, sgonfiano e attivano il metabolismo in 24 h

Supportare l’organismo con piccoli trucchetti di benessere è la scelta migliore per disintossicarlo in poche ore.

Innanzitutto, bisogna sottolineare l’importanza di un buon sonno per resettare l’organismo. Talvolta, dicono gli esperti, è doveroso concedersi 9 ore di sonno piuttosto che le classiche 7 o 8 ore. Riposare bene riduce immediatamente gli effetti del cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Non tutti sanno, inoltre, che chi dorme poco tende a mangiare di più, soprattutto cibi gustosi e ricchi di zucchero.

Come attivare velocemente l’organismo? Appena svegli, un bicchiere d’acqua aiuta notevolmente ad attivare tutte le funzionalità del corpo. Secondo uno studio scientifico pare che l’acqua renda più attivo il tessuto muscolare da un punto di vista metabolico. Un processo che contribuisce a farci perdere peso in eccesso.

Poi, bisogna dedicare 5 minuti per uno stretching generale da ripetere più volte durante la giornata. In questo modo, si migliora la circolazione, la postura e la concentrazione.

Per regalare una spinta al nostro organismo bisogna muoversi! Una passeggiata, una corsetta o semplicemente degli esercizi sul posto donano più forza ed energia al corpo e alla mente.

Per disintossicare l’organismo si consiglia di provare anche infusi naturali e drenanti.

Ad esempio, tisane con l’Aloe vera facilitano lo smaltimento delle tossine e il corretto assorbimento dei nutrienti.

Per velocizzare la digestione sono ideali gli infusi di finocchietto, ananas e curcuma ma ne esistono di numerosi gusti e proprietà.

Infine, soprattutto dopo grandi “abbuffate” non serve adottare una dieta molto restrittiva. Ciò che conta è la consapevolezza del cibo che abbiamo ingerito e di quello che andremo a mangiare per evitare drastiche oscillazioni di peso e per compensare riducendo gonfiore e calorie.

Ed ecco perché è sorprendente come queste semplicissime azioni disintossicano l’organismo, sgonfiano e attivano il metabolismo in 24 h.