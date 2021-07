I consulenti di ProiezionidiBorsa più volte hanno illustrato come determinati alimenti possano contribuire al benessere dell’organismo. Infatti, uno stile di vita sano e un regime alimentare equilibrato contribuiscono a prevenire l’insorgenza di numerosi disturbi e malattie. Frutta e verdura e i succhi ed estratti, grazie alle loro proprietà, sono essenziali nella prevenzione di tumori e di patologie come colesterolo alto e diabete. Come ad esempio l’estratto di spinaci, broccoli, fagiolini, sedano e ceci descritto dai nostri consulenti in un precedente articolo.

Bere succhi di verdura e di frutta aiuta a contrastare numerose malattie e fa bene al nostro organismo. Ad esempio come illustrato nell’articolo “È questo il mix di frutta ricco di antiossidanti che fa bene al cuore e alla pelle e fa rimanere giovani”. Ma ancora pochi conoscono questo succo di frutta portentoso che previene 5 tipi di cancro. Quest’oggi i nostri consulenti descriveranno perché è molto importante bere questo concentrato che si ottiene dal melograno.

Pochi conoscono questo succo di frutta portentoso che previene 5 tipi di cancro

Il melograno ha notevoli proprietà nutrizionali ed è noto quanto sia efficace nel contrastare il colesterolo e proteggere le arterie, grazie all’elevato contenuto di antiossidanti. Inoltre secondo uno studio scientifico il melograno grazie alla sua funzione antiossidante è un’importante fonte di tannini idrolizzabili, ellagitannini e antociani. E conseguentemente ha proprietà antinfiammatorie e antitumorali.

Secondo questo studio, grazie alle sue qualità, il melograno potrebbe diventare un ottimo agente chemioterapico. E cosa ancora più importante è che grazie alle sue proprietà il melograno svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione di 5 tipi di tumore. In particolare, tumore della pelle, del colon, della prostata, della mammella e del polmone. Pertanto, è consigliabile bere questo succo per far partire la giornata in modo da creare una routine quotidiana. Un’alternativa potrebbe essere quella di assumerlo come spuntino pomeridiano insieme a 5 mandorle. Insomma integrare la nostra dieta con questo succo portentoso, sarà come dotare il nostro sistema immunitario di un vero e proprio elisir di lunga vita.