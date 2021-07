Non tutti lo sanno ma per migliorare il benessere psico-fisico, rafforzare il sistema immunitario, ridurre il rischio di cancro e i problemi cardiovascolari dovremmo fare il pieno di questi alimenti. Sono 9 bontà ricche di vitamina D.

A dirlo non siamo Noi ma dei medici specializzati che, dopo diversi studi, hanno stilato una lista dei cibi salutari che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole.

Una dieta equilibrata, il giusto movimento fisico e delle abitudini sane migliorano notevolmente la qualità della nostra vita. Inoltre, aiutano a contrastare patologie comuni come il diabete e il colesterolo.

Gli alimenti amici del nostro organismo

Ma quali sono i 9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa? Scopriamolo insieme.

La carenza di vitamina D non è un problema raro, anzi è molto comune, come ci conferma la scienza.

Innanzitutto, bisogna ricordare che la vitamina D è una vitamina cosiddetta liposolubile. Essa costituisce l’unico nutriente che il nostro organismo è in grado di produrre quando ci esponiamo al sole.

Dunque, una buona esposizione al sole aiuta già a farci fare il pieno di questa vitamina. Tuttavia, in una società frenetica come la nostra circa il 50% della popolazione mondiale presenta il rischio di carenza di vitamina D.

Le cause di questa mancanza sono sostanzialmente 3: scarsa esposizione ai raggi solari, poca assunzione di pesce grasso e insorgenza di patologie come l’obesità.

Come abbiamo accennato in precedenza assumere questo tipo di vitamina è importante sostanzialmente per 4 funzioni:

a) favorisce la salute delle ossa;

b) rafforza il sistema immunitario;

c) riduce il rischio di cancro;

d) riduce il rischio di problemi cardiovascolari.

9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa

Attenzione, perché gli esperti consigliano questi 9 cibi con il più alto contenuto di vitamina D:

a) salmone;

b) sgombro;

c) sardine;

d) tonno;

e) pesce spada;

f) uova, solo i tuorli;

g) olio di fegato di merluzzo;

h) latte di mucca;

i) funghi.