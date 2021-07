Ci sono alcuni sbagli che commettiamo e di cui non siamo neanche consapevoli che potrebbero regalare diversi anni al nostro viso. E nessuna di noi vuole questo. Infatti, dobbiamo sapere esattamente come sfruttare il make up al meglio per donare al nostro volto freschezza e luce. E, soprattutto, dobbiamo sapere cosa evitare per non ottenere l’effetto contrario e rischiare di sembrare più grandi e meno curate. Soprattutto, a volte si seguono le mode e le tendenze e non si pensa a come queste possano essere adatte solo a certe età o a certi tipi di visi.

L’errore che quasi tutte fanno quando si truccano e che invecchia di anni

Molte donne, infatti, da qualche tempo stanno seguendo la moda delle sopracciglia bold. Si tratta di quelle selvagge, folte e spettinate. Per quanto siano stilose e piene di grinta, questo tipo di sopracciglia non sta bene a tutte. Ma uno dei problemi più grandi è che rischiano di invecchiare il viso. Infatti, sappiamo tutte quanto questa zona del volto sia fondamentale per mostrarci fresche e per avere uno sguardo intenso. E rovinare il tutto solo per seguire una moda sarebbe un peccato. É questo quindi l’errore che quasi tutte fanno quando si truccano e che invecchia di anni, raccomandiamo di fare attenzione! Evitiamo questa tendenza e, piuttosto, puntiamo sulla semplicità, curando con attenzione le nostre sopracciglia ma in modo diverso.

Ecco come rendere le sopracciglia perfette ringiovanendo il viso e intensificando lo sguardo

Dunque, cerchiamo di evitare le sopracciglia spettinate dopo una certa età e troviamo il look più adatto a noi. Per avere un trucco perfetto, per prima cosa prendiamo una matita che non sia troppo scura e che si avvicini al colore naturale dei nostri peli. In questo modo non toglieremo luce al nostro volto ma al tempo stesso potremo ridefinire i contorni delle sopracciglia. Ora, passiamola in modo delicato sulla zona interessata, senza esagerare e sfumiamo successivamente con molta attenzione e senza uscire fuori dalle linee che abbiamo creato.

