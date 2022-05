Maggio sta ufficialmente per terminare, così come il periodo delle fragole, che adesso sono al culmine della maturazione e della dolcezza. Bisogna approfittarne e divertirsi in cucina con dolci di ogni tipo: dalla freschissima cheesecake con fragole e cioccolato bianco, a dolci al cucchiaio spumosi e leggeri come questa incredibile mousse alle fragole senza panna.

Le fragole non stancano mai

Sono uno dei frutti più golosi e richiesti. In effetti, si prestano a preparazioni di ogni tipo e non solo in cucina. Molti le usano anche per preparare maschere per il viso o trattamenti antirughe fai da te. E a differenza di altra frutta e verdura, le fragole non perdono i loro nutrienti in cottura. Per esempio, la marmellata di fragole mantiene un buon numero di principi nutritivi, forse anche grazie allo zucchero che li protegge. Senza contare che è un frutto che si presta a una varietà infinita di dolci e ricette. Come quella che vedremo oggi.

È senza uova e senza cottura questo rotolo alle fragole da leccarsi i baffi per una colazione estiva fresca e golosa

La ricetta di oggi è a prova di pigri, ma accontenta praticamente i gusti di tutti. Per preparare questo dolce, perfetto sia a coazione che a merenda, ci bastano 10 minuti! Prima di tutto, procuriamoci l’occorrente.

Ingredienti:

200 g di fragole;

5 cucchiai di zucchero;

Succo di un limone;

2 fette di pane per tramezzini senza crosta;

Panna fresca da montare.

Procedimento

Per prima cosa, laviamo bene le fragole e tagliamole a pezzetti piccoli e mettiamole a macerare con lo zucchero e il limone in un contenitore, avendo cura di mescolarle bene. Nel frattempo, prendiamo due fette di pane per tramezzini e le posizioniamo una accanto all’altra, verticalmente sulla pellicola trasparente. A questo punto, con l’aiuto di un matterello, dobbiamo appiattire le due fette di pane in modo tale da unirle in una sola più grande.

Montiamo la panna (per i super pigri andrà bene anche quella spray) e la stendiamo sulla base del nostro rotolo, aggiungiamo anche le fragole, scolando un po’ il succo in eccesso, e arrotoliamo aiutandoci con la pellicola. Lo lasciamo riposare in frigo per almeno un’ora e, prima di tagliarlo e servirlo, lo decoriamo con lo zucchero a velo (ottima anche la farina di cocco) e delle fette di fragole sulla superficie. È senza uova e senza cottura questo rotolo alle fragole fresco e golosissimo, che piacerà ad adulti e bambini!

