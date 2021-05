Ogni momento è quello giusto per gustare un’ottima cheesecake. È un dolce davvero gustosissimo, che fa impazzire adulti e bambini. Oltretutto è un dolce non difficile da preparare, con cui si potranno mettere alla prova davvero tutti.

Partiamo subito e vediamo come preparare l’irresistibile cheesecake alle fragole e cioccolato bianco pronta in 15 minuti, davvero da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 200 grammi di biscotti secchi;

b) 80 grammi di margarina vegetale o burro;

c) 250 grammi di fragole;

d) mezzo limone;

e) 350 grammi di formaggio spalmabile;

f) 250 grammi di mascarpone;

g) 50 grammi di zucchero a velo;

h) 10 grammi di colla di pesce (5 fogli);

f) panna liquida;

g) 200 grammi di cioccolato bianco.

Prepariamo la base

Per la base, prendiamo i biscotti e trituriamoli molto finemente nel mixer. Intanto sciogliamo la margarina o il burro vegetale a bagnomaria. Quando sarà fuso, versiamo il contenuto nei biscotti ormai sbriciolati e mescoliamo il tutto con precisione.

A questo punto, prendiamo una padella a molla da 20 cm e ricopriamo sul fondo con uno strato di carta forno. Versiamo, quindi, il composto di biscotti e burro-margarina nello stampo e livelliamo lo strato aiutandoci con un cucchiaio. Mettiamo in frigo per trenta minuti per far raffreddare.

Passiamo ora alla preparazione della crema. In un contenitore versiamo il formaggio spalmabile, il mascarpone e lo zucchero a velo setacciato. Mescoliamo bene il tutto con una frusta elettrica, per ottenere un impasto davvero omogeneo.

Ora tagliamo il cioccolato bianco in pezzi piccoli e sciogliamolo a bagnomaria. Quando sarà fuso, versiamolo nella crema precedentemente preparata e amalgamiamo con la frusta elettrica. Nel frattempo ammorbidiamo in acqua fredda quattro fogli di colla di pesce, da lasciare in ammollo.

Scaldiamo in un pentolino quattro cucchiai di panna liquida. Strizziamo la colla di pesce e facciamola scolare bene, quindi aggiungiamola alla panna calda e mescoliamo il tutto finché la colla non si sarà sciolta.

Quindi versiamo questo composto nella crema preparata precedentemente e mixiamo il tutto. A parte montiamo 150 ml di panna liquida fredda, fino a formare della buonissima panna montata.

Aggiungiamo la panna montata alla crema e amalgamiamo il tutto delicatamente per evitare di rovinare la panna.

Il composto, così ottenuto, andrà versato sulla base biscottata, creando uno strato da livellare con cura. Mettiamo in frigo per almeno due ore.

La farcitura di fragole

Ora passiamo alla farcitura di fragole. Dopo averle lavate e tagliate a pezzetti piccoli, mettiamole in un pentolino e condiamole col succo di mezzo limone. Versiamo nel pentolino 50 grammi di zucchero semolato e facciamo cuocere finché le fragole non si saranno sciolte.

Filtriamo il succo con un colino per eliminare i semi, quindi ripassiamo il succo senza semi sul fuoco.

Aggiungiamo un foglio di colla di pesce già ammorbidito in acqua e mescoliamo finché non otterremo un composto omogeneo. Versiamo il succo di fragole sulla torta, livelliamo il tutto e lasciamo in frigo per un’ora e mezza.

Ed ecco pronta l’irresistibile cheesecake alle fragole e cioccolato bianco pronta in 15 minuti, davvero da leccarsi i baffi.

