Le vacanze si avvicinano e il caldo, anche in città, sta cominciando a diventare insopportabile. Il periodo delle fragole è praticamente finito. Rimangono le ultime, con cui possiamo ancora realizzare questo facilissimo e freschissimo dolce estivo. Ma con giugno alle porte, comincia ufficialmente il periodo di gelati, ghiaccioli e frappé. Per coloro che ci rinunciano per via delle troppe calorie, abbiamo una ricetta davvero speciale, amica della bilancia.

Frullati, frappé o smoothies?

Spesso si pensa che questi tre centrifugati siano la stessa cosa. Non è esattamente così. Il frullato è una preparazione che prevede frutta fresca a pezzi, con aggiunta di latte. Il frappé è un frullato, ma senza latte, bensì con ghiaccio tritato o gelato. A differenza dei frullati, che sono esclusivamente a base di frutta, i frappé possono essere preparati anche con caffè, cacao e liquore. E poi ci sono gli smoothies, che in americano è un termine associato a qualcosa di leggero. La consistenza, infatti, è molto fresca e spumosa, per via del ghiaccio. È sempre un centrifugato a base di frutta, ma si differenzia da frappé e frullati per la presenza di yogurt magro o latte vegetale (di cocco, di soia o di mandorla).

È senza panna e con poche calorie questo frappé al cioccolato in versione light che si prepara in soli 5 minuti

I frullati alla frutta sono sicuramente i più salutari, ma esiste una variante gustosa e leggera anche del classico frappé al cioccolato. Vediamo come prepararlo:

Ingredienti:

125 g di yogurt bianco magro (o greco);

75 g di banana schiacciata;

10g di cioccolato fondente 85%;

2 cucchiaini di cacao amaro in polvere;

qualche goccia di dolcificante (o 10g di stevia);

4 cubetti di ghiaccio.

Procedimento

Per prima cosa, tagliamo finemente il cioccolato fondente e schiacciamo la nostra banana. Dopodiché, versiamo tutti gli ingredienti, compreso il cioccolato appena tagliato e la banana, dentro il frullatore. Frulliamo e versiamo in un bel bicchiere alto. Decoriamo con scaglie di cioccolato o con una spolverata di cacao amaro.

Per conferire ancora più gusto, possiamo aggiungere qualche goccia di aroma di vaniglia nel preparato. Per una variante più liquida, invece, possiamo usare del latte di cocco. Insomma, le combinazioni sono infinite. Ma è senza panna e con poche calorie questo frappé fresco al cioccolato, che potremo gustarci questa estate, senza compromettere la nostra linea.

