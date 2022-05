Se ci manca qualche prodotto in casa, fermiamoci un attimo prima di acquistarne uno nuovo. Vediamo prima se possiamo sostituirlo con qualcosa che abbiamo già in casa per trovare una soluzione naturale e, soprattutto, molto meno costosa.

Oggi parliamo proprio di soluzioni alternative, e lo faremo indicando una coppia di ingredienti davvero particolare. Sembra impossibile ma farina ed aceto potrebbero avere un’utilità davvero imprevista, se li mescoliamo insieme. Vediamo quindi che effetto potrebbero avere.

Due ingredienti dai molteplici utilizzi

Farina ed aceto, ovviamente, sono principalmente noti per i loro utilizzi in cucina. La farina in particolare è utilizzata per una varietà enorme di ricette, dalla pizza alle torte passando per la pasta. L’aceto, invece, è uno dei condimenti da insalata più popolari che ci siano.

Tuttavia l’aceto ha anche un gran numero di utilizzi alternativi alla cucina. Si tratta infatti di una delle più famose alternative naturali per la pulizia della casa. Insieme al bicarbonato forma una coppia di ingredienti davvero favolosa. Anche se, ricordiamo, ci sono anche tante altre alternative che possiamo scegliere.

Sembra impossibile ma farina ed aceto messi insieme potrebbero avere un’utilità inaspettata in casa

L’aceto assume poi un’utilità del tutto nuova quando viene mescolato con la farina. Essa non ha a che fare con la pulizia della casa, ma serve ad uno scopo ben diverso.

Il composto di questi due ingredienti, infatti, potrebbe essere un ottimo sostituto per la colla. Sappiamo bene che la colla è qualcosa che non si usa di continuo, ma che ha degli utilizzi sporadici. Per questo, quando ci serve, può succedere che l’abbiamo finita, oppure che sia troppo vecchia e quindi si sia seccata. In questo caso, normalmente la si va a comprare in negozio, ovviamente sbuffando perché è davvero un peccato uscire solo per un tubetto di colla.

Ma l’alternativa naturale è facilissima da preparare. Basta prendere una ciotola, metterci dentro un bicchiere di aceto e poi aggiungere tre cucchiai di farina bianca. Poi mescoliamo bene, fino a raggiungere una consistenza che ci ricorda quella della colla. Se vediamo che è ancora troppo molle, aggiungiamo ancora una spolverata di farina. Il risultato potrebbe essere davvero sorprendente. Certo, se abbiamo bisogno di incollare qualcosa di pesante ed abbiamo bisogno di supercolla, questo trucchetto alternativo non funzionerà. Ma in casi più semplici, ad esempio se dobbiamo incollare pezzi di carta, potremmo fare davvero un buon lavoro.

