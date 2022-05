Quante volte ci affanniamo alla ricerca di ricette gustose e che possano stupire i nostri commensali? Tuttavia, spesso sono proprio le ricette più semplici ad essere le migliori. Per portare a tavola piatti ricchi di gusto, innanzitutto è molto importante seguire la stagionalità degli ingredienti. Il mese di giugno ci regala i fagiolini, un legume ricco di vitamine A e C. Molto spesso cuciniamo questi legumi in abbinamento ai pomodori e alle patate, per esaltarne il sapore e realizzare piatti completi e ricchi. Oggi vogliamo svelare come preparare un secondo piatto delizioso con pochi ingredienti e stupire tutti con una cena semplice ed invitante. Per rendere ancora più sfiziosi i fagiolini useremo un ingrediente molto apprezzato e gustoso che renderà il piatto davvero irresistibile.

Ingredienti

24 fagiolini;

8 fette di bacon;

30 g di formaggio grattugiato;

50 g di olio EVO;

qualche cubetto di ghiaccio;

sale q.b.;

pepe q.b.

Molti li cucinano con pomodoro e patate, ma i fagiolini sono irresistibili in questa facile e gustosa ricetta della nonna

Laviamo con cura i fagiolini e rimuoviamo con un coltello le estremità. Trasferiamoli in un tegame pieno d’acqua e facciamoli sbollentare in acqua salata per circa 8 minuti. Dopodiché, scoliamoli ed immergiamoli subito in un recipiente con acqua e cubetti di ghiaccio. Scoliamo di nuovo i fagiolini e mettiamoli su un canovaccio. Tamponiamoli in modo da asciugarli un po’ e iniziamo a comporre gli involtini. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e procuriamoci una pirofila. Adagiamo una fetta di bacon sul piano da lavoro e poggiamoci sopra 3 fagiolini.

Cospargiamoli con un po’ di formaggio grattugiato ed arrotoliamoli. Procediamo in questo modo fino a che avremo bacon e fagiolini a disposizione. Mettiamo gli involtini sulla pirofila ben oleata ed insaporiamo aggiungendo un altro po’ di formaggio e una spolverata di pepe. Irroriamo il tutto con altro filo d’olio extravergine d’oliva ed inforniamo nel forno ben caldo. Saranno sufficienti circa 12 minuti per avere questi involtini pronti da gustare. Il bacon sarà diventato scuro, mentre i fagiolini saranno cotti ma ancora croccanti.

Consigli

Molti li cucinano con pomodoro e patate, ma questo legume può deliziare la nostra cena in pochi minuti con grande semplicità. Immergere i fagiolini in acqua e ghiaccio subito dopo averli sbollentati servirà a mantenerli di colore verde brillante e, quindi, esteticamente più belli. Consigliamo di consumare questo piatto ancora ben caldo, per poter assaporare la croccantezza del bacon appena cotto. Se avanza qualche involtino, riponiamolo in un contenitore ermetico e conserviamolo al massimo per due giorni.

Lettura consigliata

Perfetti anche freddi questi golosi involtini di zucchine si preparano in un attimo