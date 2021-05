Si dice che l’erba del vicino sia sempre più verde. Tradotto, in genere si pensa che per guadagnare soldi bisogna affidarsi a investimenti nuovi e diversi da quelli tradizionali. Nulla di più falso e qui dimostriamo il perché.

Infatti, è scioccante scoprire quanti soldi rendono sul conto corrente 10.000 euro investiti in Borsa con questi accorgimenti per guadagnare di più.

Il 2021 delle Borse

Per rispondere al quesito vediamo per esempio cosa hanno fatto le principali Borse mondiali dal 1° gennaio 2016 a venerdì scorso. Procediamo per aree geografiche differenziate.

Mercati americani:

a) il Dow Jones ha aperto il 2016 a 17.405 punti e venerdì scorso ha chiuso a 34.529 punti: +98,38%;

b) il Nasdaq nello stesso periodo è passato da 4.897 punti ai 13.748 di tre giorni fa: +180,74%;

c) l’S&P/TSX (ossia l’indice canadese) ha aperto il 2016 a 12.920 punti e venerdì scorso l’abbiamo lasciato a 19.582 punti: +51,56%.

Mercati europei:

a) il Dax è passato dai 10.485 punti del gennaio 2016 a 15.519 punti: +48,01%;

b) per il Cac la variazione è stata “solamente” del +41,51%: dai 4.582 punti di 5 anni fa ai 6.484 punti della scorsa ottava;

c) infine il Ftse Mib. Ha aperto il 2016 a 21.186 punti e ha chiuso a 25.169 punti venerdì 28 maggio 2021. In pratica ha fatto +18,80%.

Infine i mercati asiatici:

a) il Nikkei 225 ha aperto il 2016 a 18.818 punti mentre ha chiuso la scorsa ottava a 29.149 punti: +54,9%;

b) infine l’Hang Seng di Hong Kong ha aperto il 2016 a 21.782 punti e ha chiuso la scorsa ottava a 29.124 punti: +33,7%.

Quale strategia per investire 10.000 euro in Borsa?

Le performance su esposte non lasciano spazio a tanti commenti. Oltretutto c’è da considerare che nel quinquennio da noi considerato si è avuto il 2° peggior tonfo delle Borse mondiali del Millennio. Per la serie: “…e meno male!”.

Per investire in Borsa esistono pochi, infallibili e ferrei principi: primo, diversificare; secondo, dare tempo al tempo. Sta qui il segreto per guadagnare in Borsa: il tempo. Più cresce il tempo del nostro investimento, più aumenta la probabilità di guadagno.

Ancora, sempre meglio scegliere un indice o un paniere che contenga molti titoli differenti al suo interno anziché comprare una singola azione. Un’azienda (e quindi le sue azioni) può tranquillamente fallire. Un indice o un paniere fallirebbero solo in caso di fine del mondo.

Qui al link illustriamo un ETF che fa della diversificazione la sua arma migliore, e infatti i risultati nel tempo si vedono.

In definitiva, è scioccante scoprire quanti soldi rendono sul conto corrente 10.000 euro investiti in Borsa con questi accorgimenti per guadagnare di più.

