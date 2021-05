L’estate sta arrivando e molti di noi stanno iniziando a cercare la destinazione delle vacanze. Per gli amanti del mare il nostro angolo di mondo offre l’imbarazzo della scelta.

Il Mediterraneo è uno dei mari più calmi e caldi del mondo e qui troviamo spiagge che sono veri e propri angoli di paradiso.

Oggi vogliamo parlare di una delle più celebri isole del Mediterraneo, che ha fatto innamorare migliaia di turisti e viaggiatori. Vedremo che se seguiremo questi consigli potremo organizzare una vacanza da sogno a Mykonos senza spendere un occhio della testa.

Una meta di lusso ora più accessibile

L’isola di Mykonos è al centro delle Cicladi, famose per i loro paesaggi brulli e battuti dal vento. Diventata famosissima negli anni ’60 divenne presto meta del jet set internazionale, attirati dal mare cristallino e dai locali alla moda. Ancora ora è una meta apprezzatissima dai giovani e dagli amanti della festa.

Mykonos è celebre per ospitare viaggiatori alla ricerca di relax e di lusso a cui non importa spendere cifre esorbitanti, ma negli ultimi anni sono cambiate le cose.

Ora Mykonos infatti è diventata accessibile anche ai viaggiatori che non vogliono spendere cifre esorbitanti.

L’isola non ha solo resort di lusso o alloggi a 5 stelle, ma ora ha anche diverse strutture economiche molto accessibili. Esistono alcuni campeggi in cui è possibile dormire in tenda o in bungalow a due passi dalla spiaggia. Queste soluzioni permettono di spendere poche decine di euro a notte.

Se vogliamo organizzare un viaggio in questa isola da sogno ricordiamoci che ad agosto i prezzi raddoppiano, mentre a maggio e giugno o settembre i prezzi sono molto inferiori.

Oltre a questi consigli ricorderemo come l’isola è raggiungibile con voli low cost da tutta Europa, non ci resta che cercare e troveremo di certo dei voli molto convenienti.

Ora che abbiamo visto questi consigli siamo pronto per realizzare il sogno di una vita e raggiungere questa isola greca unica nel suo genere che ci conquisterà con le sue spiagge e la sua movida.

