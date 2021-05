Le ricette più difficili da preparare sono a volte quelle più semplici.

È decisamente il caso degli spaghetti aglio, olio e peperoncino.

Questo capolavoro della cucina italiana è probabilmente una delle paste più difficili da cucinare bene. Chissà quante volte, travolti dai morsi della fame, ci si è trovati a mangiare una aglio e olio che non sapeva di niente.

Ma da adesso, niente paura, ecco finalmente i 3 trucchi fondamentali per cucinare in modo perfetto gli spaghetti aglio, olio e peperoncino.

1 – Quantità

Il trucco principale è capire la giusta quantità degli ingredienti, dato che sono così pochi.

Per 500 grammi di spaghetti, ci vuole almeno la metà di una testa d’aglio, vale a dire una decina di spicchi. Il peperoncino è meglio utilizzarlo fresco, così darà sapore oltre alla piccantezza. Di olio EVO ne servono almeno 200 ml.

Quindi ricapitolando:

500 grammi di spaghetti;

10 spicchi d’aglio;

200 ml di olio evo;

2 peperoncini freschi.

2 – Procedimento iniziale

Si devono tagliare molto finemente 8 spicchi su 10, lasciandone fuori 2.

Le fette devono essere molto sottili, in modo che dopo si sciolgano in cottura.

Poi tritare i due peperoncini freschi.

Mettere in padella quasi tutto l’olio, ma lasciarne 2 cucchiai per dopo.

Tutta la parte iniziale della preparazione deve avvenire a fuoco basso.

Quando l’olio è caldo, mettere le fettine di aglio, 2 spicchi schiacciati in camicia e il peperoncino. A questo punto calare gli spaghetti nella pentola d’acqua bollente che c’è sull’altro fornello. Appena il composto soffrigge, aggiungere immediatamente un ramaiolo di acqua di cottura. Difatti l’aglio e il peperoncino devono stufare, non friggere più di tanto.

3 – Procedimento finale

Quando agli spaghetti mancano 4 minuti di cottura per essere al dente, trasferirli in padella. Prima di fare ciò, togliere i due spicchi in camicia e metterli da parte. A questo punto mantecare gli spaghetti in padella, aggiungendo acqua di cottura e alzando la fiamma. Nel contempo frullare 2 cucchiai di olio evo con i 2 spicchi di aglio intero, soffritti, togliendo la camicia. Quando gli spaghetti sono al dente, aggiungere questo olio all’aglio e aggiustare di sale.

Ed ecco finalmente i 3 trucchi fondamentali per cucinare in modo perfetto gli spaghetti aglio, olio e peperoncino.

Approfondimento

