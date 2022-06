Sulla spiaggia, in estate, non può mai mancare la vendita di cocco. Questo alimento viene consumato molto durante questa stagione, proprio per il fatto che è fresco e aiuta a sentire meno il caldo come quello delle ultime settimane. Il cocco, o pianta di cocco, è originario del Sud Est asiatico. All’aspetto si presenta con una buccia abbastanza dura di colore marrone, una polpa bianca e una cavità contenente del liquido che prende il nome di “acqua di cocco”. Proprio perché la buccia è tanto dura, solitamente il cocco lo si apre grazie all’aiuto di un martello. Su una superficie stabile si danno un paio di colpetti precisi con molta attenzione.

È un frutto molto energetico, i suoi valori nutrizionali sono così distribuiti. per 100 g di prodotto:

364 kcal;

3,5 g di proteine;

31 g di grassi saturi;

9,4 g di carboidrati.

Fresco e dissetante d’estate, il cocco e le sue proprietà potrebbero essere utili per i soggetti diabetici e non solo

Il cocco presenta davvero tanti benefici per la salute dell’organismo. Tra questi possiamo ricordare:

è ricco di sali minerali (manganese, selenio, ferro e rame);

potrebbe essere ottimo per i soggetti diabetici, in quanto andrebbe ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue;

ridurrebbe insulino resistenza e diabete di tipo 2;

avrebbe proprietà antibiotiche;

sarebbe ricco di antiossidanti, quindi contrasterebbe la morte cellulare.

Avendo proprietà energetiche e tonificanti, va a rifornire i sali minerali che si perdono attraverso la sudorazione. Ecco perché mangiare cocco d’estate potrebbe essere un’ottima scelta. Anche chi soffre di colesterolo alto potrebbe riscontrare benefici con l’assunzione, in quanto è un alimento che andrebbe ad abbassare il colesterolo e faciliterebbe la perdita di peso.

Altri benefici del cocco

Oltre ai benefici elencati sopra, ne esistono anche altri:

idrata, avendo grandi quantità di sali minerali e vitamine;

accelererebbe il metabolismo, diminuendo il senso di fame;

manterrebbe l’equilibrio gastrointestinale;

potrebbe trattare ustioni e infiammazioni;

allevierebbe stress e fatica.

Oltre all’ambito alimentare, il cocco potrebbe essere ottimo anche in cosmetica. Viene utilizzato molto per la preparazione di profumi, creme e maschere viso. Questo deriva proprio dal fatto che, essendo idratante, idrata la pelle, la ringiovanirebbe e la rende più lucida, priva di impurità. Può essere anche utilizzato come struccante, in quanto riesce ad eliminare le tracce di make up senza essere invasivo e non provocare bruciore agli occhi. Preverrebbe le rughe e viene anche usato per la realizzazione di numerose creme solari.

Fresco e dissetante d’estate, il cocco e le sue proprietà potrebbero davvero essere ottime per chi presenta i disturbi citati sopra. Non vi sono particolari controindicazioni, è bene comunque, come ogni cosa, non esagerare con l’assunzione.

