Per un secondo piatto di carne estivo, prepariamo degli involtini di pollo con questo frutto ottimo per pulire le arterie

Ricco di acidi grassi monoinsaturi. Antiossidanti e fibre a far da corollario a un pieno di vitamine, A, C ed E in particolare. Senza dimenticare sali minerali e potassio. Stiamo parlando di un frutto tropicale che ormai si trova facilmente anche da noi. L’avocado non riscontra ancora il favore di tutti, ma il suo consumo è decisamente aumentato negli ultimi anni.

Le sue proprietà nutritive lo rendono ottimo per combattere il colesterolo, oltre a essere un vero e proprio spazzino per le nostre arterie. Favorisce il transito intestinale e previene le infiammazioni. È ideale in una dieta ipocalorica, seppur non bisognerebbe abusarne.

Oggi andremo ad abbinarlo alla carne di pollo, per preparare un secondo estivo leggero, particolarmente adatto per una cena sfiziosa e nutriente. Andiamo a vedere gli ingredienti per 4 persone:

2 petti di pollo;

75 grammi di crescenza;

3 uova;

40 grammi di prezzemolo;

1 peperone;

100 grammi di pane grattugiato;

50 grammi di anacardi;

2 cucchiai di farina bianca;

2 avocadi;

50 grammi di insalata songino;

olio extravergine d’oliva;

olio di semi di girasole;

succo di limone;

sale;

pepe.

Iniziamo la preparazione dal peperone. Dovrà essere arrostito sulla fiamma. Una volta cotto e completamente nero, andremo a sbucciarlo con cura. Quindi lo divideremo in fettine e lo disporremo su un foglio di carta da forno, per cuocerlo per circa due ore a 90 gradi.

Quando le fettine saranno completamente disidratate, le frulleremo per ottenerne una polvere molto sottile. Insieme al peperone, poi, andremo a ridurre in polvere anche gli anacardi. Poi aggiungeremo il pan grattato e 30 grammi di prezzemolo. Amalgameremo bene il tutto e lasceremo riposare.

Prendiamo un tegame, riempiamolo d’acqua e mettiamo al suo interno due uova. Quando saranno sode, andremo a spegnere la fiamma e a sbucciarle. Poi le taglieremo, le uniremo, in una ciotola, con la crescenza e la restante parte del prezzemolo. Un po’ di sale e di pepe, prima di amalgamare bene il tutto.

A questo punto, andremo a unire i due composti, prima di dedicarci ai petti di pollo. Tagliamoli a fette, battiamoli e andiamo a farcirli con il ripieno preparato. Arrotoliamo bene gli involtini, legandoli con lo spago. Quindi, andremo a rompere e sbattere l’ultimo uovo rimasto. Impaneremo gli involtini con la farina, prima di passarli abbondantemente in esso.

Friggiamoli in olio di semi girasole. Mentre cuoceranno, ci dedicheremo alla salsa con avocado. Tagliamo i due a disposizione, frulliamo con il succo di limone, l’olio extravergine e un paio di cucchiai di acqua. Sale e pepe quanto basta, prima di andare a versarla sul piatta da portata.

Tagliamo a fette gli involtini e adagiamoli sopra. Guarniamo il tutto con dell’insalata songino. Per un secondo piatto di carne estivo, ecco dei prelibati involtini di pollo alla crema di avocado. Un piatto delizioso da consumare a pranzo come a cena. Uno dei tanti modi per cucinare la carne di pollo, rendendola davvero squisita.

