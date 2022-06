A chi almeno una volta nella vita non è capitato di essere assalito da attacchi di fame?

Le cause potrebbero essere le più varie, dalla fame emotiva anche detta fame nervosa, al mancato apporto dei giusti nutrienti durante i pasti che potrebbero dopo poco causare questa sensazione. Per alcuni invece il cibo rappresenta un passatempo, per altri una compagnia.

Insomma mangiare per placare uno stato emotivo e non per una fame fisiologica è un atteggiamento sempre più diffuso. Tuttavia le conseguenze di questi fuori programma sono in alcuni casi davvero dannosi per la salute, soprattutto se vengono placati con i così detti cibi spazzatura. Questi infatti favorirebbero la comparsa di malattie come diabete di tipo 2, iperglicemia, colesterolo favorendo la comparsa delle malattie cardiovascolari come ictus e infarti.

Per combattere la fame nervosa in modo naturale è questo il rimedio fai da te che aiuterebbe anche a depurarsi e a dimagrire

Un ottimo rimedio per placare la sensazione di fame, sembrerebbe essere l’uso dell’acqua aromatizzata fai da te. Per aromatizzarla potremmo utilizzare della comune frutta a nostro gusto. In particolare per questo tipo di preparazione sarebbero ottimi i pompelmi, che hanno un sapore fresco e un profumo intenso oltre che numerosi effetti benefici per la salute.

Acqua aromatizzata al pompelmo

Per la preparazione dell’acqua aromatica sarà sufficiente:

1 litro di acqua;

6 spicchi di pompelmo ;

3 fettine di mela verde.

Versare l’acqua in una brocca e calarvi dentro la frutta a spicchi, coprirla e lasciarla macerare per almeno 1 giorno. L’acqua sarà pronta per essere sorseggiata nell’arco dell’intera giornata. Un ottimo modo per introdurre un quantitativo di acqua superiore al solito.

È possibile realizzare le acque aromatiche anche con le erbe officinali, che presentano numerosi benefici per la salute. Come ad esempio la betulla, il tarassaco, la liquirizia e molte altre.

L’acqua che fa dimagrire

L’acqua è uno dei migliori metodi per aiutare l’organismo a rimanere in salute, ma soprattutto faciliterebbe i vari processi in atto nel corpo. Oltre ad esserne un costituente principale.

Bere acqua inoltre tra i vari benefici, svolge un ruolo importante di accelerazione del metabolismo basale, che aiuterebbe a dimagrire e a stare in forma. L’acqua per di più facilita i processi di depurazione dell’organismo favorendo l’eliminazione delle tossine.

Consigli utili

Per contrastare la sensazione di fame dovremmo prima di tutto cercare di fare un’alimentazione quanto più bilanciata possibile. Questo eviterà di avere attacchi di fame improvvisi e repentini. Potremmo poi cercare di distrarci il più possibile in caso di noia ed evitare di avere in casa ed apportata di mano alimenti troppo zuccherati e calorici. Questo perché i cambi di umore e i momenti di rabbia e tristezza genererebbero automaticamente la voglia di cibi particolarmente grassi e dolci.

Ebbene per combattere la fame nervosa in modo naturale sono questi alcuni degli efficaci rimedi da utilizzare.

