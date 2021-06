È questo l’errore che in molti fanno quando cucinano le melanzane e che potrebbe fare molto male alla nostra salute

Tutti pazzi per la melanzana. O meglio per le melanzane. Perché di questo frutto appartenente alla famiglia botanica delle Solanacee, ne esistono tante e diverse varietà. Quelle tonde viola, dalla buccia spessa, con pochi semi, perfette da fare alla griglia o friggere. E ancora le violette, le striate, quelle bianche e persino quelle piccole, della stessa forma e dimensione dei peperoncini calabresi. Tutte queste varietà hanno una pelle abbastanza sottile, ideali quindi per preparare ratatouille e caponate. E poi le più diffuse, le melanzane viola ovali, dal gusto leggermente piccantino.

Gustose e leggere, le melanzane si adattano a centinaia di preparazioni. In un precedente articolo avevamo parlato di un semplice trucco per evitare che le melanzane assorbano troppo olio durante la frittura e averle sempre dorate e croccanti. Ma questa regina indiscussa dell’estate è eccezionale anche in padella, al forno o al vapore. Ciò che conta è che venga cotta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sì, perché appartenendo come sopra detto alla famiglia delle Solanacee, le melanzane contengono la solanina, una sostanza tossica per il nostro corpo. Alla dose di 2mg/Kg per peso corporeo blocca alcuni enzimi del sistema nervoso, provocando nausea, vomito, diarrea, crampi allo stomaco, può inoltre arrivare a produrre una depressione cardiovascolare e respiratoria, sino ad intossicazioni gravi. Dosi da 3 a 5 mg/Kg possono portare al coma ed essere fatali. Inoltre, i sintomi si manifestano nell’arco di 8-12 ore dopo l’ingestione.

È questo quindi l’errore che in molti fanno quando cucinano le melanzane e che potrebbe fare molto male alla nostra salute.

Qual è l’errore in questione?

Non cuocere bene le melanzane. La cottura, infatti, è l’unico mezzo a nostra disposizione per ridurre la quantità di solanina presente nelle melanzane. Certo, nessuno è mai rimasto intossicato per aver mangiato una melanzana cruda, ma il consiglio è di cucinarle bene e a lungo.

Lo stesso risultato si ottiene con la “spurgatura” delle melanzane, ovvero l’eliminazione dell’acqua in eccesso della melanzana, che elimina le sostanze tossiche e il retrogusto amarognolo. L’operazione prevede di spargere del sale grosso sulle fette di melanzane per 15/20 minuti e poi sciacquare sotto acqua corrente. Un metodo semplice ed efficace.

Una scarsa cottura: è questo l’errore che in molti fanno quando cucinano le melanzane e che potrebbe fare molto male alla nostra salute.