Molti di noi nel corso della quarantena si sono dati alla pazza gioia, cucinando e mangiando oltre misura. Per questo ora, complice la bella stagione e le alte temperature, si può cercare di tornare in carreggiata. Oggi consigliamo un alimento che può aiutarci.

In pochi lo conoscono ma questo pesce è economico, povero di calorie e anche perfetto per la dieta e per chi soffre di colesterolo alto. Stiamo parlando del pagello, prodotto ittico molto comune in Sicilia.

Un pesce povero

Il pagello, anche chiamato pagello fragolino a causa del colore roseo delle sue squame, è un pesce poco costoso che ha però un gusto molto simile a quello dell’orata.

In Italia è prevalentemente consumato nel Meridione, soprattutto nella zona della Sicilia, ma nelle altre Regioni non gode della popolarità che invece meriterebbe.

Infatti nella sua polpa si celano dei preziosi nutrienti come il potassio, l’omega 3 e le vitamine di gruppo B e D. Il suo ridotto contenuto calorico (101 kcal per ogni etto) risulta accettabile e permette di inserire questo alimento anche in regimi dietetici.

I medici inoltre ne consigliano il consumo per chi soffre di colesterolo alto. In sintesi in pochi lo conoscono, ma questo pesce è economico e povero di calorie ed è anche perfetto per la dieta e per chi soffre di colesterolo alto.

Quando comprarlo e come cucinarlo

Questo genere di pesce si riproduce nei mesi della primavera e quindi comincia ad essere acquistabile già dall’inizio dell’estate. Questo è quindi un periodo ottimale per portare questo preziosa proteina sulle nostre tavole.

Come tutti i pesci anche questo dà il suo meglio cotto al forno o alla griglia e condito semplicemente con una spruzzata di limone e con un giro di sale ed olio.

In alternativa lo si può anche condire con pomodori, capperi e olive o presentarlo al cartoccio con un contorno di patate al forno.

