La melanzana, dal latino mela insana è un ortaggio che si presta alla preparazione di numerosissime ricette. Dalla classica e deliziosa parmigiana di melanzane, alla pasta alla Norma, alle melanzane grigliate, la caponata o le classiche melanzane a funghetti, tutte specialità ineguagliabili.

Le varietà

Di melanzana ne esistono diverse varietà la violetta palermitana, la rotonda, la white egg, ma la più comune e che viene spesso utilizzata nella preparazione delle ricette grazie alla sua versatilità nel sapore e nella consistenza, è la classica nera ovale lunga. Essa ha un retrogusto leggermente amarognolo e piccantino.

Ma oggi vogliamo soffermarci su quanto è incredibile come questo alimento che mangiamo tutti i giorni se consumato crudo può essere davvero dannoso per la salute.

La melanzana, infatti, a differenza delle altre verdure non può in alcun modo essere consumata cruda, in quanto tossica per l’uomo. Questo perché appartiene alla famiglia delle Solanacee e al suo interno è contenuta la solanina, un alcaloide tossico per il nostro organismo. Per tanto, deve assolutamente essere consumata previa cottura, dunque è importante durante la preparazione delle nostre ricette farla cuocere accuratamente. Certo non è mai morto nessuno consumando melanzane “al dente”.

Un’altra metodologia che sembra ridurre i quantitativi di solanina è la salatura. Infatti già le nostre nonne prima di preparare le melanzane le mettevano sotto sale. Questa tecnica consistite nel cospargere le melanzane di sale una volta affettate ed attendere che questo agisca per almeno 30 minuti.

C’è da dire che le melanzane crude sono immangiabili sia per il loro gusto che per la loro consistenza.

Curiosità culinarie

Una chicca con la quale vogliamo chiudere questo breve articolo riguarda il condimento delle melanzane. Qualsiasi ricetta stiamo preparando, è importante non condire eccessivamente questa pietanza perché la melanzana ha una consistenza spugnosa che le farà assorbire molto più olio di quello che pensiamo. Il rischio è quello di trovarsi un piatto eccessivamente ricco d’olio tanto da creare disgusto.

È incredibile come questo alimento che mangiamo tutti i giorni se consumato crudo può essere davvero dannoso per la salute, ma cucinato a regola d’arte può essere davvero squisito.

