Basta questo semplice trucco per evitare che le melanzane assorbano troppo olio durante la frittura e averle sempre dorate e croccanti.

L’arrivo dell’estate porta con sé una grande varietà di ortaggi. Uno dei più apprezzati e presenti sulle nostre tavole è sicuramente la melanzana, un ortaggio (o meglio un frutto) appartenente alla famiglia delle Solanacee. Ricca di sostante nutritive e dall’alto potere diuretico – contiene una notevole quantità di acqua – la melanzana è un alimento molto usato anche nelle diete. È, infatti, molto leggero e facilmente digeribile e contiene solo 41 calorie per ogni 100 grammi (naturalmente se consumato in purezza, senza sale o olio).

Sul mercato ne esistono tantissimi tipi, che variano in base al colore e alla forma: melanzane lunghe, rotonde, ovali, bianche, nere o violacee. È l’ingrediente base di tantissime preparazioni della nostra tradizione, dalla parmigiana alla pasta alla norma. Ma la melanzana è buonissima anche mangiata in purezza: al forno, alla griglia e, soprattutto fritta. Che sia destinata a una teglia, immersa di sugo e mozzarella, o mangiata come finger food accompagnata da una fetta di pane, la melanzana fritta è una tentazione a cui è difficile resistere. Ha solo un problema: data la sua consistenza spugnosa, la melanzana tende a inzupparsi, durante la cottura, di olio, rendendola difficilmente digeribile. Questo è dovuto al fatto che la melanzana si compone di sacche d’aria che, durante la cottura, si aprono assorbendo grandi quantità di olio.

Per evitare che le melanzane assorbano troppo olio durante la cottura è necessario “sigillare” quelle famose sacche d’aria. In molti pensano che il trucco sia di passarle prima sulla piastra per poi friggerle. In realtà, in questo modo, le melanzane perderanno tutta l’acqua e, una volta fritte, saranno dure e secce, praticamente immangiabili. Il trucco è sì quello di fare una precottura delle melanzane, ma utilizzando il microonde. Basterà, infatti, tagliare le melanzane a fette e cuocerle per circa 7-8 minuti in microonde a 800-1000 watt. Una volta diventate fredde si potrà procedere con la frittura: il risultato sarà eccezionale! Melanzane fritte, gustose e non inzuppate di olio!

Un altro rimedio che riduce l’assorbimento dell’olio in cottura e rende le melanzane fritte dorate e croccanti è l’albume di uovo. Basterà, infatti, immergere la fetta di melanzana nell’albume di uovo leggermente sbattuto per creare una sorta di barriera che eviterà di farle inzuppare. Il risultato sarà eccezionale.

