È questo l’animale domestico che vive più a lungo ed è davvero sorprendente

In Italia ci sono più di 62 milioni di animali domestici, più della nostra popolazione, ma non tutti vivono a lungo ed ecco quali sono i più longevi.

Il dato, per certi versi, è davvero sorprendente. Pare che, in Italia, gli animali domestici superino, come numero, gli abitanti del nostro Paese. Stiamo parlando, infatti, di ben 62,1 milioni di animali da compagnia.

Considerando che la popolazione, in Italia, non supera i 60 milioni, ecco che il calcolo è presto fatto. Ogni singolo residente, nel nostro Paese, possiede più di un animale domestico. Il che vuol dire che, essendo una media, ci sono famiglie di 4 persone che, magari, ne possiedono 8 o molti di più.

Attenzione a quanti animali si tengono in casa perché la legge pone un tetto

Anche se bisogna fare attenzione, perché la legge pone dei limiti di numero. Che, in realtà, varia in base al luogo. Non esiste, in pratica, un numero standard che vale per tutti, ma ogni località si regola di conseguenza. Ad esempio, in Lombardia non si possono tenere in casa più di 10 cani e gatti che abbiano compiuto 6 mesi.

E se abitassimo a Verona? Per regolamento comunale, non potremmo tenere più di 5 cani e più di 10 gatti. Insomma, come si vede, Paese che vai, usanza, o meglio, legge che trovi. Di questi animali da compagnia, la parte da padrone ce l’hanno i pesci, visto che sfiorano i 30 milioni. Cani e gatti, invece, superano, insieme, i 16 milioni. Anche gli uccelli fanno parte della vita degli italiani, visto che sono ben 13 milioni. E per arrivare ai 62 milioni di cui sopra, mancano più di 3 milioni tra rettili e piccoli mammiferi.

Ecco quanto vivono, in media, i nostri amici

Insomma, un universo variegato, un’arca di Noè tra le mura domestiche di tante famiglie. Animali ai quali ci si affeziona e dai quali non vorremmo separarci più. Sono uno dei segreti della nostra felicità, anche se la si può raggiungere in altri modi. Purtroppo, come per gli uomini, la legge della natura vale anche per questi amici che ci fanno compagnia spesso più di altri nostri simili. E se vogliamo sapere quello destinato a farci più compagnia, è questo l’animale domestico che vive più a lungo.

Va detto che, come per gli uomini, anche per i nostri animali domestici la medicina ha contribuito ad accrescere la loro vita. Ad esempio, la rivista Science aveva pubblicato, qualche tempo fa, un interessante articolo. In esso si dimostrava come la vita di cani e gatti fosse raddoppiata negli ultimi 40 anni. In pratica, un gatto vive, in media, circa 15 anni, mentre il cane si ferma a 12. Anche se la vita domestica potrebbe esporli all’obesità.

È questo l’animale domestico che vive più a lungo e non è il cane o il gatto

Vivono, quindi, decisamente di più rispetto al passato, ma non sono loro gli animali domestici più longevi. I piccoli roditori, purtroppo, sono quelli che vivono meno, ovvero, in media, sotto i cinque anni. Incredibile, poi, come il pesciolino rosso, che tanti pensano duri poco, in realtà, se ben accudito, potrebbe arrivare anche a 30 anni di vita.

Certi pappagallini, poi, sempre tenuti in ottime condizioni, potrebbero arrivare anche a 50-60 anni. Ma c’è un animale domestico che li batte tutti ed è la tartaruga. Le tartarughine piccole, infatti, potrebbero superare i 60 anni ed arrivare anche a 100. Dipende, però, sempre da noi.