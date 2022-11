Una ricerca rivela cosa dovremmo fare per essere più felici ed è gratis

Tutti, più o meno, cerchiamo la felicità. E non solo da un punto di vista economico, anche se un proverbio sentenzia che i soldi non fanno la felicità. Con relativa risposta di chi è povero, ovvero “dateli a me e poi vedrete come sono felice”.

Di questi tempi, poi, essere felici è davvero complicato. E non solo per i venti di guerra che soffiano sull’Europa, ma anche, nel nostro piccolo, in quello che ci accade quotidianamente. Fare fatica ad arrivare a fine mese, come sta capitando a tante famiglie travolte dai rincari degli ultimi mesi, non aiuta certo a essere felici.

Trovare la felicità nelle piccole cose non sempre basta

Tanti hanno usato, come filosofia di vita, quella di sapersi accontentare. La classica felicità nelle piccole cose che, tradotto, significa non dispiacersi per ciò che non si ha, ma godere di quello che abbiamo intorno. Che sicuramente è vero, ma non sempre basta.

Che quello della ricerca della felicità sia un tema caro a tante persone lo si vede anche dalle ricerche su internet. Uno degli argomenti più richiesti, infatti, è come fare per essere felici. Domanda che, tradotta, nasconde una realtà. Ovvero, la gente si chiede come fare per essere felici perché probabilmente non sa cosa voglia dire esserlo. Infatti, è tutto un proliferare di consigli sotto forma di “10 regole per essere felici” o “ecco come essere felici a casa”. Con tanto di consigli dati dall’esperto di turno.

Come essere felici tuti i giorni è il sogno di ognuno di noi

E se è vero che fare sesso farebbe bene all’umore, ma anche alla pelle, la felicità potrebbe essere altro. Almeno, in base a un recente studio. Infatti, ora, anche una ricerca rivela cosa dovremmo fare per essere più felici e la soluzione non ci costa nulla perché è gratis. Merito dei ricercatori del King’s College London, del Nomad Projects e del J&L Gibbons, in collaborazione con il Canal & River Trust. E la soluzione per essere più felici la dobbiamo a mamma natura.

In pratica, cosa hanno scoperto gli studiosi? Che le persone, per essere felici, dovrebbero passare più tempo vicino ai fiumi, ai ruscelli, ai corsi d’acqua o ai canali. E non si tratta di una sensazione che dipende esclusivamente dai gusti delle persone, ma sembrerebbe qualcosa che vale per tutti.

Una ricerca rivela cosa dovremmo fare per essere più felici e dobbiamo ringraziare la natura

In pratica, i ricercatori hanno fatto una scoperta. Ovvero, che le persone stavano meglio se combinavano il blu delle acque al verde della natura rispetto a quelle che stavano solo nel verde. I partecipanti, alcuni con problemi mentali, hanno dato, a chi conduceva lo studio, un riscontro sulle loro sensazioni, in tempo reale. In base a dove si trovavano.

E vicino ai fiumi e ai canali si avevano riscontri decisamente positivi in termini di felicità e sensazione di benessere. Un peso di questo benessere deriva anche dall’incontro che si può fare, vicino a questi corsi d’acqua, anche con della fauna selvatica. Insomma, il mix di tutto questo porterebbe più felicità. In pratica, basterebbe andare vicino a un corso d’acqua, nel verde, per essere più felici. Ecco perché dovremmo prediligere, per la gita fuori porta, luoghi con acqua. Qualche anno fa, lo stesso King’s College aveva fatto un’altra scoperta. Ovvero, come anche il canto degli uccelli e un contatto con la natura portino benessere mentale e un senso di relax unici.