Ecco il motivo incredibile per cui gli aerei non volano in linea retta

Ecco il motivo incredibile per cui gli aerei volano in linea retta

Come vengono stabilite le rotte degli aerei e perché? Ad alcuni di noi sarà capitato di notare che il volo di ritorno da New York dura meno rispetto all’andata. Come mai?

Considerando innanzitutto il numero enorme di voli esistenti, è stato necessario dare delle regole unitarie per regolare il traffico aereo. Alcuni voli sono brevi, altre tratte sono lunghissime. Si pensi al volo più lungo esistente, il New York-Singapore, con oltre 15 mila chilometri di viaggio per una durata di circa 19 ore. Basti pensare che nel Mondo volano circa 30 mila aerei al giorno.

Ecco il motivo incredibile per cui le rotte vengono indicate con linee curve

Se osserviamo le mappe di volo, vedremo che nessuna rotta è indicata con una linea retta. Questo può sembrare assurdo, anche in considerazione del fatto che tirando dritto potrebbe sembrare che il viaggio sia più breve.

In realtà l’aereo viaggia dritto ma la rotta appare curva. Un bel dilemma facilmente spiegabile.

La rappresentazione delle mappe è piatta ma deve tener conto della forma sferica della Terra. Per calcolare la distanza tra due destinazioni è necessario quindi tener conto di questo fattore e tracciare linee curve con la gobba verso il Polo. Quella che indica il percorso di un aereo è quindi una linea ortodromica. Infatti segna il percorso più breve tra due punti di una superficie sferica.

Non si tratta quindi di una scelta antieconomica o che comporta una perdita di tempo maggiore. Al contrario le linee ortodromiche consentono di accorciare i percorsi.

Le rotte ortodromiche vengono seguite per le tratte intercontinentali e consentono di abbreviare i tempi di volo. Tuttavia non è sempre possibile rispettare la rotta stabilita. Ci possono essere delle variabili che spingono i piloti ad allungare il percorso. Questo può accadere ad esempio a causa di turbolenze o della necessità di non passare nello spazio aereo di Paesi in guerra. Perciò la linea ortodromica può essere modificata poco prima della partenza del volo.

Quali sono i segreti delle compagnie

Ecco il motivo incredibile per cui le rotte non vengono rappresentate come linee rette. Ma non si tratta dell’unica curiosità in merito ai voli.

Secondo le statistiche viaggiare in classe economy è più sicuro. Infatti sembrerebbe che in caso di incidente chi viaggia nella parte anteriore dell’aereo ha minori possibilità di salvarsi. Inoltre, sempre secondo le statistiche, i primi 11 minuti di volo sarebbero i più pericolosi. L’80% degli incidenti si verificherebbe in questo arco di tempo.

L’aria che respiriamo in aereo è fresca e pulita. Questo perché viene completamente cambiata ogni 3 minuti grazie al sistema di pressurizzazione ed alle valvole di deflusso. Però durante un lungo volo è opportuno bere frequentemente per rimanere idratati. L’aria all’interno della cabina ha infatti un basso livello di umidità. Se volessimo bere alcolici dovremmo compensarne gli effetti negativi del volare assumendo abbondante acqua e mangiando qualcosa. Anche gusto e olfatto subiscono una riduzione del 30% a causa della scarsa umidità e della bassa pressione.