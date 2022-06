Arriva il tempo delle vacanze al mare e in montagna. La bella stagione ci promette giornate calde e soleggiate. Questo, però, è anche il momento di proteggersi dai raggi. Non solo con la crema solare, ma anche con degli occhiali da sole adatti. Infatti, questo accessorio è un immancabile elemento nella nostra borsa.

Sono indispensabili per proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, che ne minacciano la salute. Inoltre, sono un accessorio che durante l’estate da quel tocco in più al nostro aspetto. Ce ne sono davvero tantissimi tipi in commercio. É questo l’accessorio moda dell’estate 2022, che farà risaltare la nostra bellezza al mare.

É questo l'accessorio moda dell'estate 2022 che ci rende eleganti e bellissime al mare anche a 50 e 60 anni

Per prima cosa dobbiamo avere ben chiaro come scegliere l’accessorio estivo per eccellenza. Soprattutto per quanto riguarda le lenti, ci sono davvero diverse tipologie che dobbiamo prendere in considerazione. Per esempio, le lenti fatte con resine plastiche, sono resistenti ai graffi, ma proteggono meno dai raggi UV. Lenti in vetro, invece, sono meno resistenti ai graffi, ma più sottili e con un indice di rifrazione maggiore.

Dopo aver capito il tipo di lente che desideriamo, possiamo scegliere la montatura. Tra gli occhiali più in voga nel 2022 troviamo quelli con modello cat eye squadrati. Questa tipologia prevede una forma allungata, che richiama gli occhi di un gatto. Questa montatura è particolarmente adatta a chi ha un viso a diamante. Infatti, esaltano perfettamente le linee del volto.

Un’altra grande scelta della moda sono gli occhiali da sole rotondi polarizzati. Generalmente questo tipo di occhiali hanno una struttura di metallo, che li rende particolarmente resistenti. Inoltre, all’estetica si aggiunge il comfort grazie ai cuscinetti nasali in silicone. La forma tonda dona armonia soprattutto a chi ha un viso quadrato, dai lineamenti duri.

Tanti diversi modelli in base al nostro viso

Anche il modello butterfly, ovvero che riprende le ali di una farfalla, è molto popolare quest’anno. Questa tipologia vede le lenti colorate come protagoniste. Elegante con qualsiasi capo abbinato, questo tipo di occhiali sono, però, difficili da portare. Questo perché sono generalmente di grandi dimensioni e possono rendere i lineamenti del viso poco armoniosi. Chi ha il viso ovale può sicuramente provare questo modello, poiché è una delle poche forme che sta bene con tutto.

Insomma, è questo l’accessorio moda dell’estate 2022, che potrà solo renderci ancora più belle. Gli occhiali da sole si abbinano con qualsiasi tipo di outfit e sono il tocco in più per essere alla moda.

