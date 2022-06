Tutti noi siamo sempre indecisi su cosa metterci. Cerchiamo tra i vari cassetti e armadi, ma sembriamo non trovare alcuna soluzione valida. Un po’ perché non troviamo ciò che cerchiamo, oppure perché non troviamo i vestiti giusti da abbinare. Così, ci ritroviamo spesso e volentieri a scegliere sempre gli stessi capi. Pensiamo di non avere nulla da mettere, quando in realtà non ci mancano gli abiti.

C’è un metodo, però, che potrebbe risolvere questo problema. Si chiama metodo 333 ed è nato da una scrittrice e fotografa americana. Dopo aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla, la creatrice ha dovuto scegliere una vita più semplice. Questo metodo ha come idea di base, infatti, l’eliminazione del superfluo. Organizzare i nostri vestiti nell’armadio non sarà mai stato così facile.

Il metodo 333

Il metodo 333 consiste nell’avere solamente 33 capi, per ottenere un’organizzazione efficiente ed efficace. Questa quantità comprende anche scarpe e accessori, ma non gioielli a cui siamo legati emotivamente. Per esempio, la fede nuziale oppure gioielli ereditati dalla famiglia. Nemmeno pigiami, intimo, indumenti per stare in casa e abbigliamento particolare da lavoro sono compresi.

Per utilizzare questo metodo dobbiamo scegliere 33 capi. Eliminiamo il restante, ma non buttiamolo via. Ci basterà toglierlo dall’armadio, riponendo il tutto in scatole e tenendole distanti dalla propria vista. I capi che abbiamo scelto ci serviranno per vestirci nei successivi tre mesi. Ovviamente potremo fare qualche cambio se notiamo una difficoltà nell’abbinare, ma non dovremo assolutamente aggiungere vestiti al nostro guardaroba. Un armadio più vuoto ci faciliterà l’organizzazione dei nostri vestiti. Sarà più facile individuarli, senza dover stravolgere il guardaroba ad ogni occasione.

Organizzare i nostri vestiti nell’armadio sarà facilissimo con questo metodo innovativo utile anche per scarpe ed accessori

Ci sono diversi aspetti positivi di questa organizzazione. Il tempo della scelta che facciamo giornalmente, ci porta via minuti preziosi. Avere pochi capi significa scegliere facilmente e velocemente, guadagnando tempo. Sceglieremo solo i vestiti in cui ci sentiamo più a nostro agio, senza dover provare altri capi che minano la nostra autostima allo specchio. Infine, è una scelta ecosostenibile, in quanto una riduzione degli abiti, significa anche evitare il fast fashion. Punteremo su pochi oggetti, ma di qualità.

Qualche consiglio per i capi di abbigliamento. Prevediamo sempre dei jeans, delle semplici magliette bianche e nere e dei vestiti. Questo perché sono facilmente abbinabili con tutto. In particolar modo, puntiamo ai colori neutri, in modo da renderli interscambiabili. Se desideriamo qualcosa di più acceso, magari puntiamo ad un vestito o una camicia. Per le scarpe, ci basteranno un paio di tacchi, un paio di scarpe da ginnastica e un paio di zeppe oppure sandali per l’estate. Con la stagione più fredda, potremmo cambiarli in un paio di stivali. Ed ecco che ogni 3 mesi ci troveremo con un armadio facile da gestire e dei capi perfetti per ogni occasione.

