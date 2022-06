Neanche il caldo ferma i più golosi, che non riescono a rinunciare ad uno squisito dessert per concludere con soddisfazione i pasti. Per una coccola dopo cena o una merenda assaggiare un dolce fresco e possibilmente estivo potrebbe essere una buona idea. A differenza di quelli invernali, che necessitano di cottura come le classiche torte di pan di Spagna, quelle preparate d’estate potrebbero rinfrescarci, soprattutto se non dobbiamo infornarle. Con il freddo abbiamo fatto scorpacciate di tiramisù al caffè, ma probabilmente in questo periodo dell’anno risulterebbe pesante. La scelta più ovvia sarebbe realizzare un cremoso sorbetto agli agrumi, oppure un semplice ghiacciolo o un gelato artigianale. Mentre se volessimo mettere in tavola una variante estiva del tiramisù, leggera e senza cottura, questa potrebbe essere una ricetta da tenere in considerazione.

Tiramisù estivo e fresco senza uova e panna non con le fragole ma con questo frutto estivo polposo

Spesso, proprio in questo periodo, non è così difficile trovare in pasticceria, o fare in casa, l’alternativa alle fragole. L’effetto con la panna montata, o la crema di uova e mascarpone, rende questo tiramisù saporito, dolce e stuzzicante, anche con le scaglie di cioccolato. Irresistibile e soffice come una nuvola, sicuramente sarà un fine pasto gradito. Con il caldo, però potremmo eliminare la panna e le uova, realizzando la crema con altri ingredienti. Per 10 persone serviranno:

200 g di mascarpone;

400 g di yogurt bianco intero o greco;

50gr di zucchero;

250 g di savoiardi;

latte di mandorla q.b.;

150 g di frutta secca;

400 g di albicocche;

100 g di lamponi.

Per non sprecare il cibo potremmo sostituire i savoiardi con altri di biscotti, cookies, o con avanzi di torte preparate precedentemente. Chi volesse rendere questo dessert ancora più leggero può abolire del tutto il mascarpone e aggiungere della ricotta, oppure utilizziamo solo yogurt che abbia la giusta consistenza. Utilizziamo una tortiera tonda con cerniera e foderata con carta forno, per semplificare poi i successivi passaggi di composizione.

Il procedimento

Per fare la crema montiamo il mascarpone con lo zucchero, poi versiamo lo yogurt, infine aggiungiamo i lamponi fatti a piccoli pezzi. Componiamo il primo strato con i savoiardi inzuppati nel latte di mandorla, o vaccino. Stendiamo in modo omogeneo uno strato di crema, un altro di savoiardi, per terminare aggiungiamo per ultima la crema. Mettiamo subito in frigorifero, almeno per due ore, oppure in freezer per mezz’ora. Nel frattempo laviamo le albicocche, sbucciamole e tagliamole a cubetti o spicchi e tritiamo grossolanamente la frutta secca.

Quando questo tiramisù estivo e fresco senza uova e panna sarà freddo, potremo togliere la cerniera e impiattarlo, distribuendo su tutta la superfice albicocche e frutta secca.

