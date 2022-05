Certe volte ci ritroviamo in casa con bicchieri di ogni tipo. Alti, bassi, decorati o meno. Non sono quindi tutti dello stesso stile. Questo accade perché magari ne rompiamo qualcuno. Oppure riutilizziamo quelli venduti con all’interno gelati o della crema al cioccolato, ad esempio. Il risultato è un pensile della cucina pieno di bicchieri spaiati. Ciò può essere imbarazzante nel momento in cui prepariamo un pranzo o una cena per gli amici. Non è bella, infatti, una tavola apparecchiata con bicchieri diversi l’uno dall’altro. Per questo decidiamo di acquistare un servizio da 6 o da 12 bicchieri, che siano tutti uguali, per la nostra tavola. Ma che fare dei bicchieri spaiati? Buttarli è un peccato. Ma non è necessario. Possiamo infatti riutilizzarli con un trucco semplicissimo, che stupirà gli amici riuniti per l’aperitivo e sarà anche utile in cucina.

I bicchieri dosatori

Ci siamo mai chiesti come fanno al bar a miscelare i cocktail per il nostro aperitivo? La risposta è semplice. Ciò è possibile grazie ad appositi bicchieri graduati, utili a misurare le giuste quantità degli ingredienti. Questi bicchieri sono strumenti professionali, che hanno un costo ben diverso dai calici comuni. Ebbene, noi possiamo averli in casa a costo zero, riutilizzando normali bicchieri spaiati. Che ci saranno utili non solo per i drink da servire agli amici, ma anche per le nostre ricette di cucina. Scopriamo il semplice trucco che permette tutto questo.

È questo il trucco semplicemente geniale che trasforma bicchieri spaiati in strumenti utilissimi in cucina come quelli del bar

Possiamo stupire gli amici preparando loro un cocktail a base di prosecco, miscelato ad altri ingredienti. Per definire la quantità di prosecco da utilizzare, ci basterà avvolgere dei semplici elastici da cancelleria attorno ai nostri bicchieri spaiati. Li assicureremo verso il basso e useremo i recipienti per versare al loro interno la giusta quantità di ogni liquore, utile a comporre l’aperitivo finale. Prima di apporre l’elastico, potremo misurare la quantità di liquore utile appoggiando, al lato del bicchiere, un righello in verticale. Al punto della misura giusta, tireremo su l’elastico. Potremo quindi versare il giusto quantitativo dell’ingrediente e poi versarlo di nuovo nel bicchiere per la miscela con gli altri. È questo il trucco semplicemente geniale che trasforma vecchi bicchieri quasi da buttare in oggetti davvero utili, simili a quelli utilizzati al bar.

Possiamo inoltre usare lo stesso stratagemma per misurare e dosare alcuni ingredienti utili alle nostre ricette in cucina. Prendiamo ad esempio il caso di una ricetta che preveda un dito di farina in più, da aggiungere, a un certo punto, a un impasto. Grazie al nostro nuovo bicchiere sapremo esattamente regolare questa quantità. Basterà apporre l’elastico a un centimetro dal fondo e versare la farina fino a quel limite. Verseremo poi il bicchiere di farina nella ciotola del nostro preparato.

