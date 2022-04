A volte ci sono momenti che ci piacerebbe incorniciare, come quelle rare volte in cui siamo a casa in pausa dal lavoro e dallo stress. In questi frangenti possiamo finalmente rilassarci, seduti sul divano davanti a una serie TV che ci piace particolarmente.

Certamente, non possiamo non accompagnare tutto ciò a qualcosa da bere, ma non il solito aperitivo che prepariamo sempre. Vogliamo cambiare e assaporare qualcosa di diverso, ma non vogliamo uscire a spendere soldi, vogliamo restare a casa, dove ci troviamo benissimo.

Grazie a un’idea diversa dal solito, possiamo dare vita a qualcosa di originale, la cui preparazione terremo a mente perché in un’altra occasione la serviremo ai nostri ospiti.

Possiamo realizzare un aperitivo frizzante in soli 5 minuti, usando il Prosecco e un frutto di stagione che probabilmente abbiamo in frigo data la sua bontà, come la fragola.

Il gusto di questo drink, così dolce e fresco, potrebbe rendere ancora più solare il nostro umore. Per prepararlo in 5 minuti a casa, ci serviranno questi ingredienti:

100 ml di prosecco;

100 g di fragole.

Non il solito aperitivo con patatine e olive ma gustiamone uno fatto con il Prosecco e frutta di stagione da preparare a casa in 5 minuti risparmiando anche soldi

Per preparare direttamente a casa nostra un fresco e dolce aperitivo a base di Prosecco con fragole, dobbiamo pulire la frutta lavandola per bene sotto un getto di acqua fredda corrente. Stendiamo poi un canovaccio pulito sul tavolo e tamponiamo le fragole per asciugarle. Prendiamo quindi un coltello affilato per eliminare i piccioli e tagliamo le fragole a metà.

Ora ci servirà un piccolo elettrodomestico per frullarle, come il frullatore. Frulliamo dunque le fragole fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. In un bicchiere largo versiamo il Prosecco, quindi aggiungiamo il frullato di fragole. Mescoliamo con un cucchiaino lungo e versiamo il drink in un bicchiere da cocktail, riempito con ghiaccio.

L’aperitivo è pronto e se il gusto ci soddisfa e siamo fieri di noi, possiamo anche provare a ripetere l’esperienza con una sua variante, sempre realizzata con frutta di stagione, che stavolta è l’arancia. In questo caso al Prosecco aggiungeremo il succo dell’agrume al posto delle fragole.

Approfondimento

Pochi sanno che questo incredibile cocktail si prepara con un frutto proibito e non solo per le occasioni speciali