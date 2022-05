La Luna nuova in Gemelli porterà parecchie opportunità ai segni dello zodiaco. L’oroscopo di oggi si scosta dalle scorse previsioni che vedevano un noto segno di Fuoco dominare la classifica. Infatti, ciò che accadrà dal 30 maggio al 5 giugno sarà qualcosa d’inaspettato.

Tre segni zodiacali riusciranno a rubare la scena all’Ariete che non voleva mollare lo scettro per nessuna ragione. E un mare di successi e grandi traguardi amorosi potrebbero attenderli nei prossimi giorni.

L’oroscopo di Ariete

Nonostante l’Ariete non sia tra i più fortunati, potrà comunque beneficiare delle previsioni astrali. Già da martedì 31 si potrebbe incappare in qualche buona notizia ed occasione stuzzicante.

Questo, comunque, è più che altro un periodo di programmazione. Ciò significa che ci si organizzerà per favorire i propri interessi e concludere degnamente gli affari futuri. Al lavoro i dipendenti dovrebbero pensare a fare nuove conoscenze per garantirsi maggiori opportunità.

In amore, le coppie che stanno programmando il futuro insieme potrebbero patire qualche intoppo organizzativo. Sarà una situazione da prendere con le pinze, ma niente di cui allarmarsi. I single preferiranno incontri occasionali piuttosto che impegni seri e duraturi.

Finalmente il solito Ariete pigliatutto lascerà il posto a questi 3 segni zodiacali che otterranno amore e denaro a inizio giugno

L’inizio di giugno si prospetta interessante per i Gemelli. Proprio da domenica 5 la Luna promuoverà l’intraprendenza e lo spirito d’iniziativa. Già dal primo giorno del mese si potrebbe avere una buona opportunità per un guadagno part time. Venere farà da partner in ambito sentimentale, indicando la strada da seguire. Il weekend sarà particolarmente propizio per nuovi incontri.

La strada sembrerebbe spianata anche per il segno del Leone. La prossima settimana ci sarà una forte ambizione e il desiderio di progredire sul lavoro. È il momento adatto per fare richieste ai capi, allargare la rete di contatti e organizzare l’agenda. Il giorno migliore per osare sarà martedì 31. Molto meglio anche l’amore, che dopo un periodo malinconico sembra finalmente riprendersi. È fondamentale, però, la convinzione nei propri mezzi.

A chiudere in bellezza la classifica dei segni più fortunati della settimana ventura c’è la Bilancia. Chi sta studiando potrebbe togliersi qualche bella soddisfazione. I cambiamenti sono dietro l’angolo e si potrebbe andare incontro a un trasferimento di sede. L’amore spicca il volo nel weekend: vecchie conoscenze o nuove storie aspettano i più intraprendenti. Le parole d’ordine saranno pazienza e forza di volontà.

Dunque, finalmente il solito Ariete pigliatutto dovrà farsi da parte e assistere al momento magico di questi tre segni dello zodiaco.

