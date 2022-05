Molti di noi potrebbero avere nella credenza uno o più vecchi servizi di bicchieri, ereditati o regalati da qualche parente in occasione di un evento speciale, come un matrimonio. Inutile dire che questi servizi da 6, da 8, da 12 calici tendono a permanere dove li abbiamo riposti. Magari in balia del tempo e della polvere che vi si accumula sopra. Finché un giorno non decidiamo di sbarazzarcene, smaltendo tutto nella differenziata dedicata al vetro. Questo però potrebbe essere un errore. Perché infatti potremmo riutilizzare ciò che non ci piace in bella vista sul tavolo della cucina mettendolo in un’altra stanza della casa, dove sarebbe perfetto. Dunque non buttiamo il vecchio servizio di bicchieri, ma usiamolo in bagno in modo utile, senza spendere per comprare altri oggetti.

Cosa è utile in bagno

Se pensiamo a cosa possa esserci utile in bagno, certamente ci verranno in mente saponi, detergenti, spazzolini, carta igienica e quant’altro, insomma, prodotti per l’igiene quotidiana. Ma, certamente, non dovremo tenere questi prodotti alla rinfusa o ammassati nel mobiletto della specchiera. L’ideale è riporli in specifici contenitori e bicchieri, che magari hanno anche dei motivi decorativi. Per esempio quelli che potrebbe averci regalato la zia, che sarebbero perfetti allo scopo perché in tono con l’arredo bagno, in genere semplice e rilassante.

Non buttiamo il vecchio servizio di bicchieri della zia che non ci piace a tavola perché diventerà perfetto in bagno

Un servizio di bicchieri che consideriamo brutto, vecchio, pacchiano, non abbastanza moderno per stare sulla tavola da pranzo, può invece rendere al massimo in bagno, dove può mostrare la sua utilità. Innanzitutto, possiamo appoggiare un primo bicchiere sul lavandino per tenere a posto spazzolini e dentifrici. Oppure anche due, per dividere gli strumenti di igiene orale degli adulti da quelli dei bambini. Possiamo tenere due o tre bicchieri dentro l’armadietto delle medicine, sempre utili all’occorrenza di dover sciogliere una bustina di antinfiammatorio, evitando di andare in cucina a farlo.

Altri bicchieri possono essere utili come contenitori per l’uso rapido degli accessori di make up principali con cui ci trucchiamo ogni giorno, come matite e rossetti. Gli ultimi bicchieri si possono ancora utilizzare per contenere creme o profumi dalle piccole dimensioni, come i campioncini che ci hanno regalato in profumeria. In questo modo avremo tutto in ordine in bagno e non avremo speso neanche 1 euro per comprare un contenitore.

