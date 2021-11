Ci sono persone dotate di una forte personalità. Ciò si riflette ovviamente sul carattere e il modo di porsi, ma anche nel modo di vestirsi, truccarsi e tagliarsi i capelli. In genere, queste persone hanno uno stile proprio che difficilmente cambieranno. Perché si sentono a loro agio e non interessa loro assolutamente il giudizio, positivo o negativo che sia, da parte degli altri.

La maggior parte delle persone, però, tende a seguire le mode. Del resto, fin da quando siamo nati, facciamo parte di una società che in qualche modo tende ad omologarci entro determinati canoni.

A inizio stagione, chi vuole stare al passo coi tempi, deve rimanere ben aggiornato sulle mode del momento. Mode che, ovviamente, riguardano ogni settore. A riguardo, gli Esperti del settore Moda & Beauty della redazione di ProiezionidiBorsa hanno dato numerosissimi consigli. Ad esempio, queste particolari scarpe dal sapore retrò spopoleranno in autunno e sono perfette per le occasioni più eleganti.

La moda non riguarda, però, solamente il vestiario. Concentriamoci allora un momento sui capelli. Nello specifico, è questo il taglio di capelli femminile davvero alla moda per l’autunno inverno perché sta conquistando tutte e addirittura anche una notissima conduttrice televisiva.

La frangia

La frangia è un elemento della capigliatura che può stravolgere totalmente l’immagine di una persona. Anzitutto, è bene ricordare che esistono tantissimi tipi di frangia: lunga, cortissima, piena, sfilata, bombata… Nel caso specifico ci riferiamo ad una frangia di media lunghezza, un po’ bombata e arcuata (ovvero che segue la rotondità del capo), sfoggiata pochissime settimane fa da Camila Raznovich, la “padrona di casa” de Il Kilimangiaro, in onda su Rai 3. La conduttrice, da sempre, ha lunghi capelli liscissimi che, di solito, porta sciolti e con la riga in mezzo. Ovviamente la frangetta, pur donandole molto, ha cambiato radicalmente la sua immagine. D’altra parte, gli stessi hair stylist affermano che la frangia, pur essendo presente in una piccolissima porzione della testa, è un dettaglio dal potere enorme. Può, infatti, cambiare radicalmente un taglio.

In fatto di moda, vanno sempre tenute ben presenti le proprie caratteristiche fisiche, perché ciò che è più trendy non per forza sta bene a chiunque. Soprattutto in fatto di capelli, vanno considerati la forma del viso, il tipo di lineamenti e l’ampiezza della fronte. Nel caso specifico della frangia, ve n’è una tipologia in particolare davvero difficile da portare perché non a tutte sta bene.

La frangia sfoggiata dalla Raznovich non è tuttavia di quelle estreme. È infatti tagliata a metà fronte e addolcita nella curvatura. Ciononostante, il cambio look è davvero radicale e di grande impatto.

Chi non ha mai portato la frangia, ma volesse provare a vedere come le sta, visto che è così trendy, può utilizzare un trucchetto. Molte aziende di extension producono non solo ciocche lunghe ma anche vari tipi di frangia. Semplici da applicare, donano un effetto molto naturale. Sarà così possibile modificare il proprio look senza stravolgerlo definitivamente. Se poi il risultato ci convince, basterà andare dal parrucchiere e procedere con il taglio.

