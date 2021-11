Il concetto di bellezza è qualcosa di molto personale e soggettivo. Tuttavia, non dobbiamo però dimenticare che a “dettar legge” in questo settore influisce molto anche il fattore moda. Basti solo pensare a come, nel corso degli anni, i canoni estetici sono enormemente cambiati. Nel presente articolo ci concentreremo su capelli e acconciature. Fino a qualche anno fa, ad esempio, le donne erano piuttosto restie ai tagli corti. Li hanno sempre considerati un po’ troppo mascolini e, così, timorose di perdere sensualità e femminilità, hanno sempre optato per fluide chiome lunghe.

Da qualche anno a questa parte le cose sono cambiate, anche perché molte ragazze si sono rese conto di come sia facile essere sexy e femminili anche con un taglio corto di capelli. La gamma di tagli che si possono scegliere nel salone del parrucchiere è davvero ampia. A tal proposito, ecco i tagli corti che spopoleranno nell’autunno 2021 / inverno 2022, dai più sbarazzini ai più raffinati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per chi ancora non si sentisse pronta a fare “il grande salto” ed azzardare un taglio corto, nelle prossime righe andremo a svelare un taglio che è un vero e proprio compromesso.

Questo taglio di capelli super trendy sta letteralmente spopolando perché ci fa apparire grintose, giovanili e al tempo stesso sofisticate e femminili

Il rasato parziale rappresenta una delle ultime frontiere nel settore hairstyle. Sono davvero numerose le star, sia nazionali che internazionali, che sfoggiano questo tipo di acconciatura: Miley Cyrus, Scarlett Johansson ed Avril Lavigne, solo per citarne alcune.

La rasatura parziale può essere sidecut o undercut, ovvero ai lati (simmetrico o asimmetrico) o sulla nuca.

Undercut

L’undercut è la rasatura dei capelli nella zona della nuca. Non si tratta di una rasatura drastica. Infatti, in chi ha i capelli lunghi, si nota soltanto quando i capelli sono raccolti. In base all’acconciatura scelta, si può creare un look più aggressivo oppure chic e raffinato, magari con un raccolto morbido e qualche ciocca lasciata sfuggire qua e là. I capelli sciolti, consentono invece di celare totalmente l’undercut, escamotage perfetto da utilizzare nelle situazioni più formali. Pare quindi già piuttosto evidente che questo taglio di capelli super trendy sta letteralmente spopolando perché ci fa apparire grintose, giovanili e al tempo stesso sofisticate e femminili.

Sidecut

Passiamo ora ad una scelta di rasatura decisamente più “strong”. Il sidecut, ovvero il taglio laterale, è infatti ben più difficile da nascondere e camuffare. In questo caso, le varianti sono tante e si può andare per gradi. Si può cominciare con un “triangolino” rasato su un lato, fino ad arrivare alle varianti più estreme, con entrambi i lati della testa rasati ed un ciuffo centrale. Uno stile molto “alla moicana”!

L’effetto finale cambierà anche in base alla lunghezza della chioma. Possiamo, infatti, adottare il sidecut sia con i capelli molto corti, da modellare con gel e cere, oppure coi capelli lunghi da raccogliere in code e chignon alti.

Qualunque sia la soluzione preferita, la rasatura richiede inevitabilmente una manutenzione periodica. La zona della testa rasata va, infatti, ritoccata spesso per evitare un effetto ricrescita davvero molto sgradevole.

Approfondimento

Ecco svelato il taglio di capelli che spopolerà in autunno e che regala qualche centimetro in più in altezza.