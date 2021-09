Come ogni inizio stagione, è tempo di aggiornarsi sulle mode del momento, sia in fatto di abiti che di make-up e acconciature.

Abbiamo visto quali sono i 3 originalissimi colori di smalto per essere davvero al top in autunno. Rimanendo in tema “colori”, delicato, romantico e ultra femminile ecco il colore che detterà la moda nell’autunno 2021.

Per quanto riguarda i capelli, invece, ecco quali sono i tagli corti che spopoleranno nell’autunno 2021, dai più sbarazzini ai più raffinati.

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei capelli e delle sue mode. Tra le varie tendenze previste per l’autunno 2021 e l’inverno 2022, la maxi frangia riveste un ruolo predominante.

Ma, attenzione a questo taglio di capelli alla moda perché non a tutte sta bene.

La frangia, infatti, soprattutto se in formato extra long, non è cosa semplice da portare.

Maxi frangia o frangia berlinese

In qualunque modo la si chiami, la maxi frangia è un ciuffo liscissimo, lungo e pieno che va a ricoprire l’intera fronte fino a sfiorare gli occhi. Spesso, infatti, le punte superano addirittura le ciglia.

Questo elemento, che ricorda lo stile di Jane Birkin, spopolerà la prossima stagione.

Sulle passerelle, infatti, molti stilisti hanno fatto sfilare modelle con lunghe frange lisce, rigorosamente nette e geometriche, a livello degli occhi.

Attenzione a questo taglio di capelli alla moda perché non a tutte sta bene

In fatto di moda, tuttavia, occorre tenere sempre presente le proprie caratteristiche fisiche. Non tutto ciò che è di moda infatti sta bene a tutte. Anzi! A maggior ragione in fatto di capelli. In tal senso vanno infatti considerati fattori quali la forma del viso e i lineamenti.

La maxi frangia sta bene a chi presenta un bel viso ampio e abbastanza largo, con lineamenti ben definiti. In questo caso, infatti, la frangia extra long, dona armonia e aiuta a ristabilire le proporzioni.

Inoltre, la frangia piena, compatta e molto lunga è ideale per chi ha un viso allungato in quanto lo fa sembrare più corto grazie ad un effetto ottico.

Chi deve evitare la maxi frangia

Vi sono poi molte persone sulle quali una frangia così importante non sta per niente bene. Si tratta delle persone con un viso pieno e rotondo. Lo stesso vale per coloro che hanno un volto squadrato. A queste ultime, in particolare, si consiglia una frangia leggera e sfilata per ammorbidire i tratti naturali.

Infine, niente frangia maxi per chi ha una fronte bassa: andrebbe a rimpicciolire troppo il viso.

Com’è facile intuire, la frangia in formato XXL va spuntata di frequente. Sconsigliatissima quindi per chi ha poco tempo o poca voglia di andare spesso dal parrucchiere.