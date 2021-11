L’Italia è tra i Paesi più belli al mondo. Da Nord a Sud sono tante le meraviglie da visitare. Tra località di mare e di montagna, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Una delle città più belle in assoluto si trova al sud della Penisola ed è conosciuta davvero in tutto il Mondo. Per la sua storia, le sue tante bellezze, per la cucina e per la musica.

Arte, bellezza e sapori li troviamo in questa meravigliosa città che dobbiamo visitare ora e spieghiamo il perché

Molti avranno già capito che stiamo parlando di Napoli.

Un noto cantautore napoletano, scomparso qualche anno fa, in una sua canzone dedicata proprio a questa città unica cantava: “Napule è tuttu nu suonno”. Ed è proprio così. Napoli è un sogno, tutto da vivere.

In questa città troviamo un patrimonio artistico, antico e moderno, davvero inestimabile.

Per le sue strade si respira non solo profumo di storia, ma anche di mare, di festa, di sfogliatelle e pizza.

Perché la pizza, amata e conosciuta in tutto il mondo, è nata proprio a Napoli.

Questa città, che inevitabilmente attira l’attenzione e colpisce, è divisa a metà da una strada definita proprio Spaccanapoli. Ed è proprio percorrendo questa strada che si giunge in un posto davvero unico, che in questo periodo diventa magico. Motivo per cui è questo il periodo migliore per organizzare un viaggio.

Arte, bellezza e sapori li troviamo in questa meravigliosa città che dobbiamo visitare ora e spieghiamo il perché.

Le bellezze di Napoli

Quando pensiamo a Napoli la prima cosa che ci salta in mente è il Vesuvio. Ma sono tanti i posti da visitare da Castel dell’Ovo, a Piazza Plebiscito; e poi ancora il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino. E la lista potrebbe non finire qui.

Ma Napoli è anche la città di San Gregorio Armeno. Camminare per questa strada situata proprio nel cuore della città, significa respirare l’atmosfera natalizia in ogni momento dell’anno. Qui il Natale, infatti, è eterno. Grazie alle sue numerose botteghe dove i maestri presepiali confezionano a mano delle statuette che riproducono i protagonisti del presepe napoletano.

Si tratta di una tradizione antica che è riuscita a rimanere viva nel corso degli anni, grazie alla forte passione degli artigiani napoletani, che si sono anche adattati ai tempi.

Infatti riproducono non solo personaggi della Natività classica, ma anche statuette che ritraggono politici, sportivi e personaggi famosi.

Quali saranno le statuette che andranno a ruba quest’anno?

Oltre ai personaggi legati alla città, che rivediamo riproposti su tutte le bancarelle, da Maradona a Totò a Pino Daniele, anche quest’anno, come del resto ogni anno, ci saranno delle novità.

Ancora pochi giorni e il mistero sarà svelato.

A breve, quindi, questa strada sarà presa d’assalto dai turisti di tutto il mondo perché l’atmosfera che si respira a San Gregorio Armeno è davvero unica al mondo.

Ė questo, quindi, il momento migliore per visitare Napoli. Percorrere la via di San Gregorio Armeno ci regalerà emozioni uniche al mondo.

Approfondimento

Pochi sanno che questo dono tipicamente natalizio che simboleggia l’amore con pochi accorgimenti può durare tantissimo