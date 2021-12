Tutte le donne ripongono una particolare attenzione ai propri capelli. Dinamiche e pronte anche a conquistare il Mondo, ma non prima di avere i capelli puliti e in ordine!

Su questo nessuna transige e fa eccezione, mai e in nessun caso. Il loro stato può influenzare l’umore e le giornate di tutte.

Ognuna infatti prova una sorta di identificazione con la propria chioma. Innegabile che la stessa ci condizioni. Quando abbiamo i capelli ben acconciati e che ci piacciono, ci sentiamo a tre metri da terra. In caso contrario, probabilmente avremo l’umore sotto le scarpe e ci coglieranno insoddisfazioni e insicurezze generali.

È questo il taglio di capelli facilissimo da gestire che spopolerà in inverno ed è perfetto per le over 50

Importanti per la nostra chioma, nonché quindi per il nostro benessere, la piega e il taglio dei capelli. Due aspetti che dovranno trovarsi di comune accordo, dove il secondo non dovrà mai tradire l’altro. A tal proposito, abbiamo visto come realizzare facilmente una piega voluminosissima.

Spesso a compromettere la resa del taglio è proprio la piega realizzata da noi. Usciti dal parrucchiere sono perfetti, ma poi al nostro primo shampoo la situazione si capovolge e ci ritroviamo con ben altro in testa. Inoltre, per cercare di renderli presentabili perderemo tantissimo tempo, quando sarebbe fantastico dare giusto pochi tocchi per essere perfette.

Fortunatamente, però, in questi ultimi tempi i tagli più in voga sono corti. Questi indubbiamente richiedono meno tempo di piega, sebbene alcuni siano comunque impegnativi. Un esempio sono i caschetti, ora tanto quotati, che richiedono una certa abilità.

Per fortuna, però, vi è anche un altro taglio davvero di tendenza e comodissimo.

Non solo caschetti

Un taglio che si sta affermando e che sarà di gran moda quest’inverno, è il cosiddetto crop haircut. Un taglio che ricalca quelli mascolini ed è estremamente sbarazzino e grintoso.

La parte centrale dei capelli rimane più lunga e vaporosa, mentre lateralmente devono essere cortissimi, rasati o quasi. Un taglio perfetto anche per le chiome indomabili mosse o ricce.

Mantenerlo perfettamente richiederà pochissimo tempo, basterà asciugarlo e renderlo voluminoso tramite un asciugacapelli con diffusore.

Un grande pregio del crop è che fa risaltare completamente i nostri lineamenti.

Inoltre, si adatta bene a ogni età. Classico ma dall’effetto riuscito, è perfetto anche per coloro più avanti negli anni.

Estremamente trendy, diviene ancora più glam se adottiamo delle tinte sfumate dai bordi alla cima. Tonalità del nostro colore, o anche colori più accesi per chi ha un’anima più rock.

O magari, potremmo adottare un nuovo colore di capelli, come questo nero insolito e seducente.

Il successo, in ogni caso, sarà sicuro e non richiederà tempi lunghi di manutenzione ai capelli.

Sarà inoltre un modo per dare un bel taglio anche alle doppie punte, in inverno sempre numerose.

Il crop, è questo il taglio di capelli facilissimo da gestire che spopolerà in inverno ed è perfetto per le over 50.

