L’inverno è ormai arrivato, portando con sé freddo, brutto tempo ed in alcune zone anche neve. Sembra quindi impossibile riuscire a coltivare delle belle piante in queste condizioni. Eppure, ci sono delle specie che diventano bellissime proprio in questo periodo.

Oggi ne vedremo tre, sicuri che riusciranno a sorprendere i vicini anche nel gelo di questi mesi. Avremo, infatti, giardini e balconi pieni di colori e profumi anche d’inverno con queste fantastiche piante.

Le tre straordinarie piante

Iniziamo con la lonicera fragrantissima, una pianta invernale originaria dell’Asia. Essa a gennaio produce dei fiori bianchi che penzolano dai suoi rami e che regalano un’esplosione di profumo.

Si tratta di una pianta di medie dimensioni, molto resistente anche alle basse temperature. Riesce infatti a resistere anche a zero gradi e quindi è adatta anche per stare in giardino o sul balcone nella gran parte delle zone d’Italia. Prima della fioritura presenta delle belle foglie verde chiaro che poi cadono all’incirca in coincidenza con l’arrivo dei fiori.

Proseguiamo con l’helleborus niger, una pianta di origine europea conosciuta anche come “rosa di Natale”. Insomma, davvero perfetta per questo periodo. Ci sono vari tipi di helleborus, ma questo è il più adatto al Natale. L’helleborus niger regala dei bei fiori bianchi, con petali ampi e con il pistillo giallo. Essi spuntano da robusti steli, attorniati da foglie verde scuro. Fiorisce, come ci si aspetterebbe, a Natale oppure qualche settimana dopo. È una pianta che cresce fino a raggiungere circa i trenta centimetri, e si trova meglio se coltivata in penombra.

Questa pianta è eccellente anche come decorazione natalizia. Consigliamo infatti di acquistarne alcune e metterle come centrotavola o comunque ad abbellire la sala dove si farà il pranzo di natale.

Il terzo fiore di cui parliamo è l’eranthis hyemalis, una pianta europea invernale facile da coltivare, che regala fiori di uno splendido giallo acceso, che spuntano da dei fusti eretti e robusti. Essi non ci faranno ancora compagnia a Natale, ma a partire da gennaio sbocceranno in tutta la loro bellezza.

Per massimizzare la resa, assicuriamoci di metterli in una zona soleggiata o in penombra. Non richiedono molte cure, anzi, se viviamo in una zona un po’ piovosa può darsi che non dovremo nemmeno annaffiare. Richiedono acqua soprattutto nel periodo in cui fioriscono.

