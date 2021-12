Per rimanere in salute ad ogni età bisogna prendere degli accorgimenti ben precisi. Bisogna avere una dieta equilibrata, che prediliga cibo di qualità e non ecceda nelle golosità poco sane.

Per essere sicuri di seguire il miglior regime alimentare possibile, rivolgiamoci ad uno specialista, egli ci prescriverà la dieta più utile per compensare eventuali carenze o per ridurre il consumo di cibi malsani.

Oggi ci concentriamo in particolare su un nutriente presente in svariati cibi e che, secondo gli esperti, avrebbe effetti positivi per la salute. Vedremo quali potrebbero essere i valori corretti da assumere per massimizzare il nostro benessere. Dunque, ecco quante fibre dovrebbero mangiare ogni giorno adulti e bambini per restare in salute.

L’importante nutriente

A darci indicazioni sulle fibre alimentari è l’Istituto Superiore di Sanità. Esso insegna che le fibre sono componenti della parete delle cellule delle piante e non vengono digerite dallo stomaco né assorbite dall’intestino tenue. Esse, poi, quando giungono al colon passano attraverso un processo di fermentazione. Le fibre sarebbero quindi contenute soprattutto in cibi di origine vegetale.

L’ISS afferma che le fibre non forniscono energia al nostro corpo, ma avrebbero effetti positivi grazie alla loro azione combinata con quella di vitamine e minerali.

Le fibre avrebbero una buona capacità di saziare, perché rendono più lento il passaggio del cibo nel tubo digerente. Rallenterebbero anche l’assorbimento di grassi e carboidrati, e così ridurrebbero glucosio e colesterolo presenti nel sangue.

Sarebbero utili, inoltre, per la regolarità intestinale, e quindi aiuterebbero in caso di stitichezza. Aiuterebbero anche l’assorbimento di calcio e ferro.

Ecco quante fibre dovrebbero mangiare ogni giorno adulti e bambini per restare in salute

Per l’ISS il consumo di fibre potrebbe essere associato ad un minore rischio di malattie come diabete e patologie cardiovascolari. Ovviamente, però, non significa che, una volta insorta una malattia, le fibre possano essere una cura. Nulla infatti può sostituire le cure ed i farmaci prescritti dal medico.

Per quanto riguarda il fabbisogno giornaliero di fibre, questo ovviamente varia in base all’età ed è in particolare diverso per bambini e per adulti.

Gli adulti dovrebbero assumere almeno 25 grammi di fibre ogni giorno, indipendentemente dall’energia che viene apportata. Per i bambini, invece, il consumo di fibre sarebbe legato alle calorie assunte: sarebbero necessari 8,4 grammi ogni 1000 chilocalorie.

Per conoscere con certezza le quantità di fibre contenute in ciascun cibo, consigliamo di rivolgersi ad uno specialista.

Approfondimento

