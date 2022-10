È questo il segreto della nonna per cucinare delle castagne squisite e perfette

Anche se l’autunno fa il suo ingresso, ufficialmente, il 23 settembre, è a partire dal mese di ottobre che se ne respira la vera essenza. A settembre, infatti, c’è ancora caldo e, addirittura, molti vanno ancora al mare. Ottobre, invece, è diverso. Il cielo è più cupo, gli alberi sono quasi spogli e iniziamo a vedere colori tipici che, diciamo la verità, ci mancavano un po’. Se dovessimo definire ottobre con un colore, sarebbe sicuramente l’arancione. In primis, per Halloween che si festeggia alla fine del mese. La zucca è l’emblema di questa festa.

In secondo luogo, per le foglie arancioni con un mix di verde bosco che stanno per cadere dagli alberi. Se, invece, dovessimo accostarvi un sapore, siamo tutti d’accordo nel dire quello della castagna. Questo frutto strepitoso è l’essenza dell’autunno. Molti non vedono l’ora che arrivi la stagione proprio per le castagne. È mai capitato che, quando camminiamo per la strada e notiamo del fumo salire, quel tipico “fumo di Londra”, siamo assaliti da una sensazione di desiderio e fame allo stesso tempo? Non possiamo resistere alla tentazione di assaporare le caldarroste. Buonissime e morbide, fanno impazzire tutti. Tuttavia, pochi sanno che le castagne sono versatili in cucina.

Piccoli segreti

Le castagne sono le protagoniste di tante ricette. Dai primi ai dolci. Possiamo fare marmellate, primi piatti, secondi e così via. Possiamo usare anche diversi metodi di cottura. Eppure, un modo per cucinarle che sia simile alle caldarroste è la cottura al forno. È questo il segreto della nonna per cucinare delle castagne mozzafiato. Ma prima, bisogna saper scegliere quelle più gustose. Come? C’è un trucchetto che possiamo adoperare quando facciamo la raccolta, ma in linea generale, se dobbiamo acquistarle, bisogna guardare il loro aspetto estetico. Devono essere perfettamente integre e di un bel colore lucido.

Al forno

Prima di inserirle in forno, bisogna intagliarle al centro. Successivamente, metterle in ammollo per circa due ore. Accendiamo il forno a 180° e nel frattempo asciughiamo le castagne con un panno morbido e asciutto. Nella teglia, adagiamo la carta da forno e dopo le castagne e facciamo cuocere per mezz’ora. Trascorsa la quale dobbiamo fare riposare le castagne per un quarto d’ora coperte da un panno.

Adesso mettiamole in una cesta, riempiamo un bel bicchiere di vino rosso e sediamoci comodi sul divano. In ogni caso, dalle castagne possiamo anche realizzare dei dolci fantastici. Abbiamo mai provato le castagne al cucchiaio? Dobbiamo assolutamente. Il risultato deve essere un bicchiere di crema alla castagna con panna. Gli ingredienti sono, oltre alle castagne, il cioccolato fondente, il burro, lo zucchero e la panna fresca.

