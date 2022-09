In estate questa “tradizione” viene accantonata, ma con l’ingresso dell’autunno torna alla ribalta. La tradizione del pranzo domenicale, con tutta la famiglia, può riprendere il via con le buonissime ricette della nonna. Quant’è bello riunirsi per godere dei piccoli piaceri della vita? Tra un piatto e l’altro si condivide la gioia di stare insieme, di raccontarsi, di parlare e giocare. In questi momenti speciali, poi, ad arricchire il tutto c’è il cibo. E si sa, le pietanze fatte dalla nonna sono sempre le più deliziose. Scopriamo, allora, quali sono i piatti più sfiziosi da presentare durante il pranzo della domenica.

Profumi e sapori dell’autunno

Ecco le ricette più buone della nonna con ingredienti autunnali che faranno impazzire tutti. Iniziamo con un primo. Anche se trovano la loro origine in Emilia-Romagna, le lasagne ormai regnano su tutto il territorio italiano. Forse è il tipo di pasta preferito dalle nonne e non solo. È sempre una goduria mangiarle, soprattutto se rivisitate. Una rivisitazione è quella che include ingredienti autunnali come la vellutata di zucca rossa e funghi. Ovviamente, ad accompagnare le verdure c’è il tritato o la salsiccia. Per evitare che sia troppo asciutta, possiamo inserire un formaggio o anche la besciamella. A tal proposito, sembrerebbe che i latticini aiutino a contrastare il diabete.

Un menù autunnale

Se vogliamo realizzare un menù autunnale per il pranzo, oltre alle lasagne, possiamo presentare, come secondo, la carne con salsa alle castagne e riduzione di vino rosso. Saporito e profumato, questo piatto si mangerà in un sol boccone. Come antipasti, invece, possiamo optare per delle tartellette con formaggio, uva e melograno, oppure con i funghi o ancora delle polpette di zucca.

Le ricette più buone della nonna con ingredienti autunnali pronte in poco tempo

Possiamo davvero sbizzarrirci in cucina, soprattutto con gli ingredienti autunnali. In cucina ci vuole passione e creatività e sono queste le armi vincenti. Soprattutto attraverso la rivisitazione delle ricette classiche tradizionali, come la lasagna autunnale o il secondo al profumo di castagne. Infine, come dolce possiamo presentare delle crostate con confettura di castagne o di melograno. Se non abbiamo idea di quali siano gli alimenti di stagione, ecco una piccola lista. Come frutta e verdura troviamo la zucca, la castagna, il melograno, l’uva, la pera, la mela, il broccolo e la bietola. Con questi alimenti possiamo realizzare tantissime pietanze squisite e sfiziose, dal primo al secondo, passando dagli antipasti e finendo con il dolce. Selezioniamo quelli più buoni e lasciamo che la nostra fantasia abbia il sopravvento.

