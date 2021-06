Ecco quali piante non dobbiamo mai mettere vicine se vogliamo un orto ricco e rigoglioso come non mai

La consociazione tra piante nell’orto è una delle pratiche agricole più antiche che esistano. Una tecnica semplice ed efficace, dai costi praticamente nulli, che aiuta a rendere le piante dell’orto e del giardino ancora più forti e rigogliose. Esistono però degli accoppiamenti davvero terribili che dovremmo assolutamente evitare per, non solo, non aiutare le nostre piante ma anche ostacolarne la crescita.

Ecco, allora, quali piante non dobbiamo mai mettere vicine se vogliamo un orto ricco e rigoglioso come non mai.

A cosa serve la consociazione nell’orto

Quando parliamo di consociazioni nell’orto vogliamo indicare la coltivazione contemporanea di specie vegetali differenti, accostate fra di loro sullo stesso terreno in modo da aiutarsi. Questa tecnica cerca di imitare la biodiversità, normalmente presente in natura, che bilancia le varie piante per mantenere l’ambiente sano e produttivo.

Sfruttando quindi le varie peculiarità di ogni pianta e bilanciandole fra di loro in base a come interagiscono con il terreno circostante, possiamo ottenere svariati vantaggi: ad esempio potremmo ottimizzare la produzione coltivando specie con radici che vanno a profondità diverse e, quindi, non si intralciano; oppure potremmo anche aggiungere al nostro orto alcune piante per tenere lontani gli insetti; o ancora utilizzare l’ombra creata da piante più grandi per proteggerne alcune che necessitano una minore esposizione ai raggi solari.

Le consociazioni da evitare assolutamente

Molti di noi di certo conosceranno le consociazioni più “famose”: come, ad esempio, l’erba cipollina che protegge le fragole, oppure il pomodoro che tiene lontano la cavolaia da cavolfiori e cavoli. In questo articolo però vogliamo citare alcune coppie di piante che non devono mai essere messe le une vicino alle altre.

Per elencarne alcune: i pomodori non devono mai essere coltivati vicino a cetrioli, finocchi, patate o piselli; la lattuga non mai coltivata assieme al prezzemolo o al sedano rapa; l’aglio non deve essere mai coltivato assieme a broccoli, piselli e fagioli; anche le fragole vanno assolutamente lontane da broccoli, patate e cavolfiore; e, per finire, le patate non andranno mai vicine a prezzemolo, piselli, girasole, cetrioli, porno, rappa e cavoli in generale.

Ecco, quindi, che abbiamo visto quali piante non dobbiamo mai mettere vicine se vogliamo un orto ricco e rigoglioso come non mai.

