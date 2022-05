Quando la stagione cambia e le temperature si fanno più miti, ci precipitiamo subito ad aprire l’armadio. Questo perché vogliamo tirare fuori i vestiti più comodi, leggeri e più belli che abbiamo. Certo, però, ci piacerebbe sapere anche se questi sono ancora di moda, soprattutto per quello che riguarda i colori. Ogni anno e in ogni stagione, infatti, le tendenze cambiano e per stare al passo dobbiamo certamente essere informate. Quale tono sarà quello di moda e perfetto per la nostra giacca primaverile o per i nostri pantaloni, a cui abbiamo appena fatto l’orlo? Andiamolo a scoprire perché è questo il colore che trionfa nella primavera 2022.

Una variante del verde

Il colore di tendenza nella primavera 2022 è in realtà una sfumatura che non passa mai di moda. È una variante del verde, che un tempo si pensava fosse ideale da indossare solo per gli uomini. Questo perché veniva tipicamente usata per l’effetto mimetico delle divise militari. Ma l’incredibile genialità della moda donna l’ha resa perfetta anche per gli abiti femminili. E per ogni età. Scopriamo qual è esattamente questa variante e come abbinarla per look sportivi, eleganti o maturi.

È questo il colore che trionfa nella primavera 2022 su giacche e pantaloni e sta bene a 20 e 60 anni

Il colore di moda in questa stagione è il verde militare. Si tratta di una ben conosciuta tonalità, che conferisce al verde una sfumatura particolare. Questa può avvicinarsi al giallastro o al marrone. Perfetto per giacche e pantaloni ma anche per maglie, il verde militare sta bene a donne di tutte le età. Le ragazze più giovani possono abbinarlo a giacche come i parka primaverili o a pantaloni larghi con tasche. La fascia dei 30 anni può invece puntare su leggings verde militare, da abbinare a maglie e scarpe nere con il tacco. Oppure, per un look più sportivo, si può abbinare il legging verde militare a una semplice maglietta bianca. E a scarpe da ginnastica bianco candido. Completeranno il look degli occhiali da sole scuri, se necessario graduati.

Le donne più mature possono scegliere pantaloni verde militare dal taglio classico o a campana. Questi si possono abbinare con i toni del marrone per le scarpe. Ottima una giacca leggera in grigio o anche nei toni del verde. Seguendo questi consigli, a qualsiasi età saremo sempre delle icone di stile.

Lettura consigliata

Non solo tacchi ma per sembrare più alte sfruttiamo 3 trucchi intelligenti che usano anche le modelle