Il sole, sempre più splendente nel cielo in questa stagione, ci fa piacere ma ci costringe anche a strizzare un po’ di più gli occhi. Noi non vogliamo che ci vengano troppe rughe da espressione, per cui decidiamo di indossare gli occhiali da sole. Questo però può essere un problema se portiamo degli occhiali da vista. Innanzitutto non sappiamo più dove mettere l’uno o l’altro. Per di più, con le lenti sul naso e gli occhiali da sole in testa, non siamo molto alla moda. Se poi il nostro difetto visivo è importante, nel senso che senza occhiali ci vediamo poco, dobbiamo davvero trovare un rimedio. In proposito, ne esiste uno che fa incontrare la necessità con la moda, la buona salute degli occhi con lo stile. Non lenti trasparenti ma scegliamo gli occhiali più adatti a proteggerci dal sole, che sono quelli graduati. Ecco cosa sono e perché sceglierli.

Le lenti scure graduate

Gli occhiali da sole graduati sono l’accessorio ideale per chi deve proteggersi dall’azione nociva dei raggi UV ma che ha anche bisogno di continuare a indossare lenti idonee alla correzione di un difetto visivo. Scegliere di indossare occhiali da sole graduati evita di doversi portare in borsa due paia di occhiali diversi. Oppure di abbinare l’utilizzo di lenti a contatto a quello degli occhiali da sole.

Non lenti trasparenti ma scegliamo gli occhiali da sole graduati per essere copiati e alla moda e proteggere anche la vista

Gli occhiali da sole con lenti scure graduate aiutano la correzione del nostro difetto visivo proteggendoci anche dall’irraggiamento e permettendoci di assumere uno stile da copiare. Se scegliamo di indossare questo genere di accessorio, possiamo parlare con il nostro ottico di fiducia, che si occuperà della realizzazione delle lenti graduate per noi idonee.

Se già indossiamo una montatura da vista che ci piace e ci dona, possiamo far sostituire su questa le lenti oppure possiamo sceglierne una adatta alle linee del nostro volto e alla moda contemporanea. Possiamo ad esempio scegliere una montatura rettangolare per snellire il nostro viso, se tondo, o optare per occhiali tondi se vogliamo addolcire un ovale quadrato e spigoloso. Scegliendo gli occhiali da sole graduati saremo alla moda ed eviteremo l’ulteriore discesa delle nostre diottrie, causata dall’uso di occhiali da sole non consoni.

Approfondimento

Ecco i migliori consigli per scegliere gli occhiali da sole per non avere problemi alla vista, più adatti al viso e perfetti insieme all’abbigliamento